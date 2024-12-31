租金補貼來了！ 114年度300億中央擴大租金補貼明受理

為減輕租屋負擔，中央延長「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，內政部國土管理署表示，受理申請期間為明天上午9時至2025年12月31日下午5時止，民眾可透過隨到隨辦不受限、舊案帶入免重新申請等簡化流程，以及年滿18歲即可申請租金補貼等，讓各年齡層的租屋民眾都能獲照顧。

國土署表示，只要在112年度至113年度有申請300億元中央擴大租金補貼，經核定並於今年8月後有撥補的舊戶，由審查系統直接帶入114年度，簡化申請流程，「不需重新辦理申請」，並由地方政府主責審查，中央負責撥款，落實對全國租屋族的照顧。

國土署指出，無論是線上或紙本皆可提出，若非112年度至113年度舊戶想申請租金補貼，只需要到國土管理署網站「300億元中央擴大租金補貼專區」申請，可至此專區填寫基本資料、上傳租約、存摺及其他證明文件影本，即可申請；不方便使用線上申請者，也可向所在地方政府索取紙本申請書，確實填寫資料及檢附相關附件，掛號郵寄或傳真至租屋地直轄市、縣市政府申請。

行政院於今年8月19日核定修正計畫，將中央擴大租金補貼專案計畫辦理期程延長至2026年，2022年至2024年核定戶數均給予租金補貼、2025年及2026年補貼戶數從50萬戶提升至75萬戶。