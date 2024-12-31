AI供應鏈續熱 11月台經院製造業景氣燈號亮出第三顆黃藍燈

台經院今日發布11月製造業景氣燈號，全球經濟雖穩步成長，製造業數據尚未全面改善，但國內受惠AI產業鏈，出口持續強勁，隨著傳產改善，製造業廠商看好景氣增加，11月整體製造業景氣信號值12.29分，較上月增加0.91分，燈號連續亮出第三顆代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院指出，儘管全球經濟穩步成長，然製造業經濟數據尚未全面改善，國內受惠於AI產業鏈國際分工與出口需求增加，積體電路與資通產品進口持續強勁，半導體設備購置回升，推升11月進口年增率擴增至雙位數成長，帶動原物料投入指標表現。在經營環境指標方面，隨著傳產生產與出口表現有所改善，國內製造業廠商看好當月景氣較上月調查明顯增加，有助於經營環境面指標表現。因此整體製造業景氣信號值由10月之11.38分增加至11月之12.29分，燈號續維持在代表景氣低迷的黃藍燈。

就細部產業來看，在化學材料方面，受海外產能排擠效應及歲修與擴廠計畫停產影響，化學品外銷訂單年增率由正轉負，化學材料業生產指數持續衰退，加上國際油價下跌及石化原料供給寬鬆，導致售價面指標疲弱，11月本產業景氣燈號續為代表衰退的藍燈。在電子零組件業方面，人工智慧與高效能運算需求強勁，帶動12吋晶圓代工、IC製造及印刷電路板增產，海外訂單回升亦有助成長，使得相關產品的進出口、外銷與生產指數年增率續呈成長態勢、有助於需求面與原物料投入面指標表現，11月本產業景氣燈號續維持代表持平的綠燈。

整體而言，11月製造業景氣燈號雖仍維持在低迷的黃藍燈區間，但進口年增率明顯上揚，且傳產的生產與出口表現較上月有所改善，提升廠商對當月景氣的信心，帶動原物料投入和經營環境面指標表現，使得11月製造業信號值較10月顯著增加。

展望未來，美國新任總統川普即將上任，其競選期間提出多項經貿政策，可能對全球經濟產生程度不一的利弊影響。作為全球終端需求的主要驅動力，美國經貿政策的細節與推行時程將直接影響全球經濟的未來發展。

此外，近期中國透過加大消費刺激和寬鬆貨幣政策支撐經濟，但房地產市場低迷削弱民眾消費意願，可能抑制其政策效果。若中國持續將生產過剩的產品輸出他國，減緩內需不足的壓力，導致相關產品競爭加劇，恐對亞洲鄰國的經濟帶來更多負面影響。由於美中是台灣出口的重要市場，兩國的經濟政策不僅牽動全球經濟，也將影響台灣製造業表現，成為未來關注的重點。