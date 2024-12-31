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解鎖高薪密碼 會 AI 技能薪資高出52%、平均月薪逾10萬

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

職場學習力=薪資成長力。104人力銀行《2024職場學習白皮書》揭露，AI再度成為最火熱的學習重點，不僅擠進最近一年職場工作者進修內容前三名，在最熱門的職場學習課程中，AI工具應用課程占40%；34%的職人已在工作中使用AI，會AI技能薪資有望成長52%，平均月薪逾10萬。

104人力銀行旗下「104學習精靈」連續第三年發布《2024職場學習白皮書》，該份白皮書內容指出，職場工作者三大進修內容為：42.8%職場硬技能、33.2%語言學習、31.9% AI工具應用。其中，AI工具應用從去年第六名躍升為第三名，比例也從去年14%大幅提升至31.9%。各年齡層中，40歲以上對AI學習的需求較高，反映資深工作者渴望跟上數位趨勢，透過AI提升工作及管理效率。

此外，104學習精靈近一年最受用戶歡迎的Top 20學習課程，AI相關占40%，熱門課程包括：「ChatGPT x Excel職場數據分析術」，幫助工作者在日常業務中高效處理數據；「M365 Copilot微軟AI高效工作流」，提升跨部門協作效率。其他熱門學習課程：25%為數據資料分析、10%為語言學習與職場溝通技能。

AI技能已快速應用於職場。根據《2024職場學習白皮書》，34%職場工作者已在日常工作中使用AI工具，其中，工程研發、專案/產品管理、軟體/工程、人力資源及行銷類使用最普遍，技術和行銷管理領域的從業人員更傾向用AI提升工作效率。職人最常使用的AI工具：58.2%使用文案寫作、41%資料整理、29.1%資料分析，AI主要用於自動化重複工作、並增強輔助決策。

AI不僅改變了職場學習技能的結構，也帶動相關職類的薪資水平大幅提升。根據《2024職場學習白皮書》，AI相關職務的薪資比非AI職務高出52%。若具備AI技能且將AI運用於工作中，各職類中，軟體/工程平均月薪12萬、品保/品管與生技/醫療10.7萬，平均月薪皆超過10萬。

除了厚實AI實力外，擁有證照也是在求職受青睞的關鍵之一。根據《2024職場學習白皮書》顯示，求職者有證照的面試邀約數，比沒有證照的求職者，多出37%；工程研發、操作技術與醫療專業類職務，持有證照的優勢更明顯，面試邀約數高了50%以上。各年齡層中，45歲以上的中高齡求職者對證照學習的投入最積極，32%的受訪者願意投入超過三萬元學費以完成相關培訓。

轉職季即將來臨，104學習精靈將於2025年1月8日線上舉辦「解鎖高薪密碼:AI與數據驅動的職場未來講座」，解鎖企業各職類技能需求、分享如何使用AI打造燙金履歷以及轉職談薪技巧，講座免費報名，且在活動後，可收到講座預錄檔、以及《2024職場學習白皮書》。

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