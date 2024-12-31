快訊

以為是Logo！新人看到實體1物驚「真的是儲存按鈕」 資深同事見狀都哭了

M1A2開箱／燃氣渦輪引擎、光膛砲 存活率增不當鐵棺材

喊卡！65歲排富免健保費急煞車 國民黨暫緩推動原因曝光

先搶先贏！2025租金補貼1日起申請 補助滿75萬戶即截止

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
租屋族要把握租金補貼名額。聯合報系資料照片
租屋族要把握租金補貼名額。聯合報系資料照片

2025年300億元中央擴大租金補貼專案將開跑，內政部國土署31日提醒，申請期間從2025年1月1日上午9點到12月31日下午5點，不過可要把握時間，受財劃法修正影響，補貼核定件數一旦達到75萬戶即會停止受理。

國土署表示，從2022年起開辦300億元中央擴大租金補貼專案，民眾可透過隨到隨辦不受限、舊案帶入免重新申請等簡化流程，以及年滿18歲即可申請租金補貼等便民措施，鼓勵租屋民眾踴躍申請，讓各年齡層的租屋民眾都能獲得政府照顧。

舊戶部分，國土署說明，只要在2023年至2024年有申請300億元中央擴大租金補貼，經核定並於2024年8月後有撥補的舊戶，由審查系統直接帶入2025年度，簡化申請流程，由地方政府主責審查，中央負責撥款，讓補貼更快速、有效地到達民眾手中。

新戶部分，則可直接上網申請，只需前往「300億元中央擴大租金補貼專區」，填寫基本資料並上傳租約、存摺及其他相關文件影本，即可完成申請，不便使用網路的民眾，也可以向當地政府索取紙本申請書，填妥後附上必要文件，透過掛號郵寄或傳真送交租屋所在地的直轄市或縣市政府。

財劃法修法通過後影響中央財源，內政部昨晚強調，後續將採取嚴格控管辦理戶數，2025年補貼核定件數一旦達到75萬戶即會停止受理，後續參照2021年前的租金補貼辦理方式，中央約75%、地方25%，重新建構中央與地方分擔預算的方式因應。

租屋 租金補貼

延伸閱讀

主計長推算新版財劃法影響…國防預算不動 其餘估減37%

財劃法爭議 藍綠攻防

財劃法衝擊租補、社宅！內政部：地方要扛起更多財務

財劃法修正屏東藍綠互嗆...藍批綠情勒 綠要蘇清泉下台

相關新聞

先搶先贏！2025租金補貼1日起申請 補助滿75萬戶即截止

2025年300億元中央擴大租金補貼專案將開跑，內政部國土署31日提醒，申請期間從2025年1月1日上午9點到12月31...

長榮海運再被錢砸醒！今日公布年終獎金20個月

長榮海運（2603）「被錢砸醒」又來了！長榮海運31日公布年終獎金，據了解，平均約20個月，另外每個人員工分紅已經知道可...

大陸新《公司法》強化股東出資責任 資誠給台商這建議

中國大陸從今年7月起施行新版《公司法》，規定原股東股權轉讓後，新股東若未如期繳納，原股東有責任補足未繳部分。會計師提醒，...

防挖角潮企業紛加薪留人 員工加5.5K、主管多9.4K

今年企業缺工忙召募，同時也要防範員工被挖角或離職。yes123求職網「蛇年調薪分紅與職場代表字調查」顯示，為了留才或徵才...

「班班有鮮乳」喊卡 政府救本土酪農業除補助還有招？

台紐經濟合作協定2025年上路，紐西蘭乳品即將可以零關稅進口台灣。對消費者來說，有更低廉的商品可以選擇，對酪農產業則是如同海嘯般的衝擊。目前政府的因應措施只靠補助，但在諸如「班班有鮮乳」的政策喊停後，還有別招嗎？

溫室氣體排放居高不下 一圖看懂減排新目標 500企業納碳盤查

環境部12月30日公布「第三期溫室氣體階段管制目標草案」，2030年較基準年2005年減碳26%至30%，比國發會提出的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。