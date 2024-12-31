先搶先贏！2025租金補貼1日起申請 補助滿75萬戶即截止

2025年300億元中央擴大租金補貼專案將開跑，內政部國土署31日提醒，申請期間從2025年1月1日上午9點到12月31日下午5點，不過可要把握時間，受財劃法修正影響，補貼核定件數一旦達到75萬戶即會停止受理。

國土署表示，從2022年起開辦300億元中央擴大租金補貼專案，民眾可透過隨到隨辦不受限、舊案帶入免重新申請等簡化流程，以及年滿18歲即可申請租金補貼等便民措施，鼓勵租屋民眾踴躍申請，讓各年齡層的租屋民眾都能獲得政府照顧。

舊戶部分，國土署說明，只要在2023年至2024年有申請300億元中央擴大租金補貼，經核定並於2024年8月後有撥補的舊戶，由審查系統直接帶入2025年度，簡化申請流程，由地方政府主責審查，中央負責撥款，讓補貼更快速、有效地到達民眾手中。

新戶部分，則可直接上網申請，只需前往「300億元中央擴大租金補貼專區」，填寫基本資料並上傳租約、存摺及其他相關文件影本，即可完成申請，不便使用網路的民眾，也可以向當地政府索取紙本申請書，填妥後附上必要文件，透過掛號郵寄或傳真送交租屋所在地的直轄市或縣市政府。

財劃法修法通過後影響中央財源，內政部昨晚強調，後續將採取嚴格控管辦理戶數，2025年補貼核定件數一旦達到75萬戶即會停止受理，後續參照2021年前的租金補貼辦理方式，中央約75%、地方25%，重新建構中央與地方分擔預算的方式因應。