防挖角潮企業紛加薪留人 員工加5.5K、主管多9.4K

今年企業缺工忙召募，同時也要防範員工被挖角或離職。yes123求職網「蛇年調薪分紅與職場代表字調查」顯示，為了留才或徵才，高達九成四公司會採取發放獎金激勵員工，如果為了防止挖角及挽留重要人才，對於非主管職員工的月薪平均願意加5546元，如果對主管職則願意加碼9420元留才。

調查發現，為了留才或徵才，93.7%的公司會採取「獎金或分紅」的激勵策略。不過比起2023年，今年「獎金或分紅」的支出：有59.1%是「持平」；還有26.6%為「增加」；也有14.3%是「減少」。

若預估明（2025）年「獎金或分紅」的預算：仍是「持平」的，占了55.4%；比今年「增加」的，則有33.9%；但比今年「減少」的，僅占%。

從企業角度觀察，對於哪些職務，公司會優先「考慮調薪」呢？本次調查結果更顯示，在可複選狀況下，依序為：「業務、外勤人員」(61.2%)、「客服或門市人員」(40.4%)、「一般內勤行政人員」(39.1%)，以及「產線作業員」(31.1%)、「產線、設備工程師」(30%)。

其次才考慮被調薪的對象，又分別是：「研發人員、軟體技術人員」(24%)、「藍領技術人員」(22.7%)、「行銷企劃人員」(31.1%)，以及「財務會計人員」(16.7%)、「影音設計人員」(13%)。

「薪資調整」也是留住人才的一種方法，只是對一般員工或者對主管，企業加薪留才所給的價碼並不相同。yes123求職網的調查發現，假如為了挽留「重要人才」，避免他(她)跳槽，對於「非主管職」員工的月薪，公司平均願意加5,546元；相較之下，如果對於「主管職」員工，企業願意加碼9,420元。

回顧今年公司營運狀況，2024年的「資方代表字」又有哪些？在可複選狀況下，前五名依序是：「缺」(34.7%)、「變」(33.6%)、「急」(32.5%)，以及「憂」(31.2%)、「無」(29.4%)。

展望明年營運狀況，2025年企業的「職場代表字」又將是哪些呢？在可複選狀況下，前五名依序為：「穩」(50.3%)、「順」(49.2%)、「升」(48.1%)，以及「創」(35.5%)、「滿」(34.2%)。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，企業在解封兩年後，卻持續面臨「缺」工問題，嚴重影響營運；不過展望蛇年，勞方對於職涯發展，仍力求「穩」定即可，資方同樣也期盼業績能「穩」步上揚。