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長榮海運再被錢砸醒！今日公布年終獎金20個月
長榮海運（2603）「被錢砸醒」又來了！長榮海運31日公布年終獎金，據了解，平均約20個月，另外每個人員工分紅已經知道可以多領3.1個月，推估第4季的獲利，有可能會衝到4個月。
不只是最經典的「被錢砸醒」重現江湖，長榮前3季EPS達50.68元，以前三季的獲利推估0.5%的員工分紅，長榮明年股東會後，每人又可以多領19萬元，以月薪6萬元計算，每個人已經知道可以多領3.1個月，加上第4季的獲利，可以領的金額更多。
長榮海運2024年單第3季合併稅後純益為619.13億元，年增182.60%，每股盈餘為28.75元；累計前三季稅後純益為1,087.54億元，年增239.40%、毛利率39%，每股盈餘為50.68元。
而且不只是2024年獲利出色，就目前的運價表現，紅海危機無解，美東元月罷工壓力爆表，明年首季的營收、獲利可望續開紅盤。
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