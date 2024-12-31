500家企業納碳盤查 2030年減碳目標最高30%

環境部昨天公布「第三期溫室氣體階段管制目標草案」，二○三○年較基準年二○○五年減碳百分之廿六至百分之卅，比國發會提出的目標高五個百分點。

環境部宣布擴大碳盤查對象，預估新增五百家企業、兩萬間門市要在二○二六年四月卅日完成前一年的排放量登錄，未完成的要罰款。除了已納管的製造業碳排大戶，用電量高的百貨、倉儲等行業也新增納入，對民生影響面可能增加。工總說，標準拉高對企業影響更大，盼政府審慎訂目標；商總則表示政府應撥預算支持中小企業進行碳盤查。

環境部長彭啓明說，本次公布的二○三○年減碳新目標草案，經比對亞洲各國，以設定相同基準年二○○五年計算二○三○年目標，台灣僅次於日本的減量百分之四一。

彭啓明說，台灣在國際上不能用末段班的成績來面對減碳，因此提出各部會的減碳旗艦計畫，以及金融支持、碳有價等方式來減碳。這次減碳區間會變大，主要考量國際政經局勢、全球最新氣候科技發展的瓶頸與突破、國內AI用電需求，以及財劃法修正後氣候資金投入的不確定性等。

為接軌國際作法，二○三二和二○三五年的減碳新目標，彭啓明表示會在明年一月廿三日的第三次總統府氣候變遷對策委員會上提出。

製表／李柏澔

新增盤查百貨、倉儲等行業

國內碳盤查對象為年排放量達二點五萬公噸二氧化碳當量的排碳大戶，本次擴大碳盤查登錄對象，納入製造業及用電需求高的百貨業、量販業、倉儲業、電信業、交通（軌道）業、大型醫院、大專院校等，預計新增盤查約五百家企業、涉及兩萬間門市。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，資訊服務業、百貨公司、購物中心及量販店業、大專院校、旅館業、鐵路與捷運運輸等，只要全公司年排碳量一萬噸以上，或是單一場所年排碳量五千噸以上即需進行碳盤查登錄；製造業只要年碳排達一萬噸即需碳盤查，三大電信業、廿二家醫學中心以及全客貨運輸達兩百台以上業者也需進行碳盤查。

蔡玲儀指出，本次新增的碳盤查對象還無須查驗和繳碳費，不過必須在二○二六年四月卅日完成二○二五年的排放量登錄，屆時若未完成登錄，將裁罰十萬到一百萬元。

商總盼政府撥經費助盤查

商業總會理事長許舒博表示，政府應撥預算來支持中、小企業進行碳盤查，商總才能助企業達到減碳目標。

工總認為，減碳標準再拉高對企業來說影響更大，盼政府訂定目標時應該審慎一點，巴黎協定將目標設定得很高，但在去年的聯合國氣候變遷大會（COP28）檢討時，各國的達成率都不如預期，顯見不是國際上喊出的目標，大家都很容易達成。