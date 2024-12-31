全聯併購大潤發先捐錢 公平會委員提名人爆濫權

立法院昨（30）日審查公平會四名委員提名人，民眾黨立委黃國昌表示接獲檢舉，公平會2022年有條件通過全聯併購大潤發時，公平會有委員要求全聯必須每年捐3億元贊助體育及棋藝活動，涉及違反「不當聯結」的禁止行為。公平會委員被提名人洪財隆坦承是他所提議。

國民黨立委王鴻薇批評洪財隆用公平會的職權威逼企業投資自己參與活動的協會，是最不適任人選。並以洪當年同意高通和解案，傷害台灣產業，撂話「會在此次續任案全面檢視與檢討」。針對相關爭議，全聯對此回應，每年都會努力達到捐款的目標。

立院經濟、司法及法制委員會聯席會議昨日審查行政院函送公平會委員四個提名人，包括李鎂續任委員並為主委、陳志民續任委員並為副主委、洪財隆續任委員，林慶堂為委員。其中洪財隆已擔任兩屆、八年的委員，並曾任民進黨民進黨政策委員會副執行長、中國事務部主任等職務。黃國昌質詢時指出，接獲檢舉公平會2022年7月，以四比三投票通過全聯併購大潤發，其中有委員要求全聯每年捐款3億元贊助體育及棋藝活動，形同業者「贖罪券」，是否確其事？是誰提出？

公平會主委李鎂和副主委陳志民答詢時都否認有下指令，陳志民並表示，當時有提醒委員注意可能違反不當聯結問題。他坦承，當時有條件通過全聯併購案有七項附負擔，全聯每年3億元捐款也不在附負擔條件，而是屬於「當事人承諾事項」，內容是業者三年內每年捐出不少於3億元，致力於社會公益、急難救助、體育及棋藝活動。

國民黨立委王鴻薇質詢洪財隆，詢問他是否是提議全聯捐款委員？洪財隆回答「是我」，王鴻薇追問洪，「公平會審併購案，卻要求業者贊助特定活動，適當嗎」？洪說：「我心裡是同意合併案」。王怒斥「要求贊助捐款是極不適當行為」。