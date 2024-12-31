財劃法爭議 藍綠攻防

立法院先前三讀通過《財政收支劃分法》等三法修正案，藍、綠攻防白熱化。國民黨團出招暫緩咨請總統公告財劃法、選罷法，民進黨團則要求立即處理，否則將提告、甚至發動罷免立法院長韓國瑜。

國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩、財政委員會召委陳玉珍行文韓國瑜，分別以「為求修法周延」、「涉及中央政府總預算」為由，延緩咨請總統公布選罷法、財劃法修法。

熟悉立院議事攻防人士表示，藍、綠在爭議法案各自出招，外界預期綠營收到三項法案後，會先公布選罷法、財劃法，並在公布憲訴法前先提出釋憲，封殺兩項法案；藍營則提出反制，先讓憲訴法送出立法院。

民進黨立法院黨團昨（30）日舉行記者會，黨團總召柯建銘指出，立法院三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法修正案，民進黨團不接受這樣的結果，一定會提釋憲及暫時處分，而行政院也會提出覆議案，然而行政院目前僅有收到憲法訴訟法。

柯建銘說，經過自己詢問韓國瑜，竟然起因自徐欣瑩、陳玉珍去函，「中華民國行憲以來，從來沒有發生召委發函，要求通過的法令不可以公告」，國民黨團既違法又違憲，韓國瑜豈能不下台，「馬上把選罷法、財劃法送到行政院，這是民進黨團的重要立場。」

針對柯建銘揚言罷免韓國瑜，國民黨團則發布聲明力挺，直指韓國瑜上任以來，秉持議事中立原則，依照議事規則主持議事全民共見，就是一位非常稱職的國會議長，不容柯建銘惡意抹黑、顛倒是非。

憲法第72條規定，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應在收到後十日內公布，但總統可依照憲法第57條規定辦理。