環境部先給「蘿蔔」 第三波登錄對象暫不課徵碳費

台紐經濟合作協定2025年上路，紐西蘭乳品即將可以零關稅進口台灣。對消費者來說，有更低廉的商品可以選擇，對酪農產業則是如同海嘯般的衝擊。目前政府的因應措施只靠補助，但在諸如「班班有鮮乳」的政策喊停後，還有別招嗎？

2024-12-31 06:00