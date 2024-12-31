環境部先給「蘿蔔」 第三波登錄對象暫不課徵碳費
環境部昨（30）日公布第三波擴大應盤查登錄對象，新增約500家企業。環境部強調，為使業者簡化程序，盤查平台將嫁接台電用電資訊，八成業者透過用電度數就可以完成登錄，降低業者遵循成本，此外針對這500家新增業者，暫不課徵碳費，若能實質減碳，還能享有各種行政優惠。
環境部預告納入大型百貨公司、購物中心及量販店業、連鎖便利商店、超級市場、交通與軌道運輸、大專校院、醫學中心等作為擴大列管盤查登錄對象，估計新增約500家企業，預計在2026年4月底前開始登錄前一年的碳盤查結果。
由於這些對象並非碳費徵收對象、也無需查驗，因此環境部特別準備「蘿蔔」來鼓勵業者深度節能。在簡化盤查程序部分，盤查平台採工商憑證登入，將嫁接台電用電資訊，500家企業中約有八成業者可以用電量就輕鬆完成登錄，若業者自主執行碳盤查或查驗，也可直接上傳資料。
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