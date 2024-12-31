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2030減碳訂高標 工總：產業界疑慮大

經濟日報／ 記者謝柏宏黃淑惠李柏澔／台北報導

環境部更新2030年減碳目標，較基準年減26%至30%。工總昨（30）日回應，願意配合政策，但期待政府也能給予更多補助，此外對於電力排碳係數，環境部提高目標值，產業界憂心，電力脫碳能否順利達標，將是關鍵。

工總表示，產業界都很願意配合政府減碳政策，盡力超前部署達成「2050淨零排放」的長期目標，但是受限於現有技術仍待突破，期待政府多給產業界時間與更多補助。

工總指出，對於環境部2030年最新減碳目標，產業界感到極大疑慮，其中，電力碳排放係數階段最新目標要降到每度0.319公斤二氧化碳當量（CO2e），希望達到的減量，比之前公布的每度0.494公斤CO2e還要多，產業界擔心台灣未來五、六年能否達標。

工總表示，去年聯合國氣候峰會（COP28）各國對談時，都坦承目前人類落實所訂減碳目標，有很大延誤。目前我國各排碳大戶已經根據政府所訂定的目標努力實踐自主減碳計畫，尤其未來碳費真正開徵時，希望能落實徵收到的碳費專款專用，協助產業界提升減碳技術，並給予業界足夠時間去落實。

減碳 碳排放

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