強制碳盤查新增500家企業 電信三雄、百貨、超商等入列

環境部昨（30）日公布第三波強制碳盤查登錄對象，擴大納入大型百貨公司、連鎖便利商店、超市、交通與軌道運輸、電信業、數據中心等，估新增約500家企業（包括約2萬間門市），預計在2026年4月底前開始登錄前一年的碳盤查結果。

據了解，包括電信三雄、知名百貨公司如SOGO、新光三越以及四大超商等都將入列。

為配合國家整體新減碳目標，環境部將擴大應盤查登錄對象，並改以使用能源為標準。環境部氣候變遷署長蔡玲儀強調，目前粗估約有500家企業、2萬間門市，符合擴大列管盤查登錄對象，但這些對象只需要盤查範疇一與範疇二，且僅需申報，不用查驗，目前也不屬於2030年前所規範的碳費收費對象。

第三波列管盤查登錄對象

這次新增的碳盤查登錄對象，製造業將擴及中小型業者，主要是全公司全年1萬噸碳排，也就是每年用電2,000萬度、煤炭年使用量4,000噸、燃料油3,200公秉、天然氣500萬立方公尺等，約為300家。

服務業部分，包括全公司全年1萬噸碳排（每年用電2,000萬度）或單一場所全年5,000噸碳排（用電1,000萬度）的資訊服務業、百貨公司、購物中心、量販店、鐵路、捷運運輸、以及大專院校。

蔡玲儀解釋，資訊服務業以數據運算中心為主，全台有六家符合門檻；百貨公司、購物中心、量販店約有50家，且邊界範圍不只是營業樓層，還涵蓋量販店或購物中心的倉儲範圍；鐵路與捷運運輸則是包括台鐵、高鐵、以及台北、新北、台中、高雄與機場捷運共七家；大專院校則約50家。

旅館業則是以單一場所全年5,000噸碳排（用電1,000萬度）為門檻；以門市100家為門檻的有連鎖便利超商、超級市場、與電信業，大家耳熟能詳的統一超商（2912）、全家（5903）、萊爾富、全聯、美聯社等20家業者，以及電信業三雄都符合條件。另外，客貨運輸業約有30家業者；醫療服務業共22家。



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