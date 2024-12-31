2030年減碳訂高標上看30% 在亞洲僅次於日本

環境部昨（30）日公布2030年最新減碳目標，較基準年2005年減少28±2%（即26%至30%），較原訂目標調高3至5個百分點，宣示減碳企圖心。至於如何達標，環境部長彭啓明表示，各部門將推動減碳旗艦計畫加強減碳力道。

若與亞洲鄰近國家相比，觀察各國國家目標，日本為2030年減碳46%，南韓為減碳40%；但若都改以2005年為基準年，日本換算下來至2030年目標減碳41%，南韓目標減碳14%，中國大陸、新加坡則仍在成長，台灣在亞洲僅次於日本。

台灣與亞洲鄰近國家減碳目標比較

環境部昨日舉辦記者會說明2030減碳新目標，彭啓明宣布，將第三期溫室氣體階段管制目標從2005年溫室氣體排放量減量24±1%，更新為減量28±2%，與2007年的排放峰值年相比，減排36±2%，明年初也將透過國家氣候變遷對策委會，提出接軌國際的2032、2035年國家減碳新目標。

彭啓明指出，為訂出強化目標，這是也跨部會協調，包括成立技術諮詢小組，讓各部門更科學地來推估，透過淨零小組來協調，以首長決策會議來盤點各部會旗艦計畫，最後在行政院協調強化下突破減量目標，也就是徵詢總統府氣候變遷委員意見之後，在淨零四大轉型、國家希望工程五大策略下，再優化部門自主及旗艦計畫與科技創新、金融支持、排碳有價、法規調適、綠領人才等減碳力道強化五大支柱。

他說，這次六大部門減碳旗艦計畫更聚焦加碼減碳力道，包括經濟部再生能源，將加速風光電與突破地熱和小水力、科技儲能、去碳燃氫、氫能（含氨）供應鏈、碳捕捉，產業自主減量、中鋼、中油等國營事業減碳，除製造部門，內政部也協助推動住商深度節能與淨零建築；交通部推動商用車輛電動化及無碳化、永續航空燃料；農業部也持續強化農業生態韌性及碳匯、低碳永續農業、資源循環。

相較於過去抓出2個百分點的區間，這次拉大到4個百分點，彭啓明解釋，主因有四大變數，包括國際政經新局勢影響氣候議題、氣候科技瓶頸與突破、國內AI用電需求，以及財劃法修正後對於氣候資金投入的不確定性。



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