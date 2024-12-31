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主計長推算新版財劃法影響…國防預算不動 其餘估減37%

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

新版財劃法衝擊中央政府財源，主計總處主計長陳淑姿昨（30）日表示，中央經費可能須通案性刪減28%，若國防經費不減，其餘項目預算減幅可能要提高至37%。

立法院財政委員會昨日邀請行政院、主計總處、財政部專題報告「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」，行政院副秘書長李國興、陳淑姿、財政部長莊翠雲皆表示，明年總預算沒有要重編。

陳淑姿表示，財劃法通過後，中央每年將減少3,753億元經費，若明年中央政府總預算案在立法院通過，主計總處會照案推行，每個部會要刪減經費規模，須逐一討論，檢視哪些計畫保留或減列，過程相當費時，且確實有其困難度。

據主計總處先前盤點，新財劃法影響所及，恐使明年預算必須重編，非法律義務支出須刪減28%，恐影響國防、勞保撥補、租金補貼、健保財務等預算。

國民黨立委林德福質詢，財政部是否可能推出財劃法修法版本，莊翠雲、陳淑姿表示，行政院正通盤研究因應措施，將配合政院辦理。

莊翠雲表示，財劃法修法應兼顧中央與地方需求，必須審慎、凝聚最大共識，財政部過去邀集地方政府討論，已持續凝聚共識，一直都有在努力，未來也會持續收斂意見。林德福追問，若未來財政部堅持的水平與垂直分配指標有偏差，執行上不能克服困難，莊翠雲是否下台負責？莊翠雲說，對於個人職務並沒有任何堅持，但把財劃法調整得更好，一直以來都是財政部努力方向。

林德福 財劃法 財政部

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