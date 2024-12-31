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冷眼集／能源轉型慢 淨零淪口號

聯合報／ 本報記者李柏澔
能源轉型是趨向淨零的一大關鍵，目前台灣已定調於2050年將再生能源極大化。 圖／聯合報系資料照片
能源轉型是趨向淨零的一大關鍵，目前台灣已定調於2050年將再生能源極大化。 圖／聯合報系資料照片

環境部終於在今年結束前公布第三期溫室氣體階段管制目標草案，但過往一、二期階段目標都難達標，加上非核家園和再生能源推動緩慢的兩大硬傷，這次訂出的高標準恐又淪為口號。

環境部長彭啓明接任環境部長後多次強調，二○五○淨零碳排要達到相當困難，階段性管制目標如果要盡可能接近或達到，就必須付出相當大的努力。日前他也說，設定的如果是能達到的數字就只是計畫，設立勉強能達到甚至可能達不到的才是目標，顯見彭啓明確實想為淨零碳排做點事。

我國碳排高的產業無非就是能源與製造，俄烏戰爭與地緣性政治影響下，各國基於能源供應和淨零減碳的政策目標，紛紛回頭檢視自身的能源政策，除了大力發展再生能源外，「返核」的必要也愈來愈被各界接受，絕非執政黨和部分團體聲稱的「非核才是世界潮流」，承認科技的進步也是淨零減碳不可或缺的因素。

近幾年無論是聯合國氣候變化大會或德國看守協會、歐洲氣候行動網的報告，均指出各國的氣候績效指標有待加強，代表在二○五○淨零之前，各國階段性減碳工作都遇到相當程度的困難和挫折，其中能源政策就是關鍵。

但我國的核三廠二號機將在明年七月除役，非核家園準時達成，再生能源推動時程卻一再落後，民眾又要如何相信在零碳能源缺乏的情況，真的能夠達到第三期溫室氣體階段管制目標？

再生能源 淨零 零碳

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