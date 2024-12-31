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財部：今年還債1358億元
財政部國庫署昨表示，為減緩政府債務累積，已於十二月廿五日增加債務還本兩百億元，全年還本金額達一三五八億元，中央政府長期債務比率降低，目前實際數為百分之廿五點七七，為二○一○年有相關統計以來新低。
國庫署副署長馬小惠表示，截至今年十一月底止，中央政府累計實收數二兆九五七七億元，預算達成率百分之一○八點五，今年度中央政府總預算可望由歲入歲出差短，轉為賸餘。
國庫署指出，今年度中央政府總預算歲入執行優於預期，原編列債務舉借一五七一億元未舉借，且編列債務還本數一一五○億元及補足預算數未達稅課收入百分之五的差額八億元，已於六月全數償還，粗估今年稅收實徵數在中央政府部分預計將超徵三千五百億至三千七百億元。
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