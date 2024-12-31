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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

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製造業用人需求 3年新高

聯合報／ 記者葉卉軒／台北報導

主計總處昨天發布八月事業人力僱用狀況調查統計，人工智慧（ＡＩ）商機爆發帶動供應鏈人力需求擴增，製造業職缺率百分之二點九七，創近三年同期最高；其中電腦、電子產品及光學製品製造業職缺數更突破一萬個大關、創新高。不過，受政府打炒房衝擊，不動產業職缺率百分之二點九二，為近十八年來最低。

主計總處統計的「職位空缺」意指企業已對外或可立即對外公開徵人，但尚未找到適任人員的現有職缺，不含遇缺不補、預估缺或內部遷補的職缺，用來呈現當時勞動需求狀況或就業機會。官員指出，景氣好時，廠商用人需求增加，職缺數也會攀升；當景氣不好，廠商面臨業務緊縮的狀況，職缺數可能下降。

景氣 製造業

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