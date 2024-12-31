新聞眼／要企業不樂之捐 公平會聲譽陪葬

朝野立委昨天審查公平會委員被提名人，洪財隆被爆在全聯併購大潤發案時，另外要求全聯每年捐至少三億元贊助體育及棋藝等活動，創下公平會審議結合案先例，且他熱愛棋藝，指定捐款用途之一包括棋藝，難免瓜田李下，不只傷害公平會的專業形象，恐怕也讓人事同意權出現變數。

公平會上周宣布禁止Uber Eats併購foodpanda，獲得社會不少肯定聲音。立院昨審議四名公平會委員被提名人同意權時，立委難得對公平會明快決定同聲給予正面評價。但才沒多久，就被在野立委爆出兩年多前的全聯併購大潤發案，竟暗藏不為人知的「不樂之捐條款」，讓公平會才稍微擦亮的招牌蒙上陰影。

全聯併購大潤發一案曾是社會矚目案件，二○二二年七月公平會有條件通過，當時社會關注的是合併之後，是否對下游及消費者可能造成的限制競爭及不利訂價策略，卻不知竟出現前所未見的「結合案綁公益」，也就是行政法禁止的不當聯結行為。

立委黃國昌將公平會委員要求全聯另外捐款形容為「贖罪券」，豈非意味此樁結合案不具正當性，因此要求結合一方透過捐錢等方式，合理化其正當性？果真如此，形同政府將結合案做為交易籌碼，對向來強調專業審查，為市場競爭把關的公平會公信力，不啻是重重一擊。

反向來看，如果結合一方自認併購有理，可促成消費者更大利益，主動提出捐款承諾，或許可視為美事一樁，若是主被動相反，就成了「不樂之捐」。

更讓人訝異的是，洪財隆要求捐款用於體育及棋藝活動，即使他否認是西洋棋學會會員，但自承有參加活動，豈非瓜田李下？洪財隆在自我介紹時，提到他要有不怕尷尬、不從眾的勇氣，但副主委陳志民說，當時有提醒注意不當聯結，仍阻止不了，「不從眾」變成「我行我素」，洪財隆無法續任委員事小，公平會聲譽跟著陪葬恐怕才是大問題。