公平會2年前同意…全聯併大潤發 被爆要年捐3億

立法院聯席委員會昨天審查公平會四名委員提名人，民眾黨立委黃國昌表示接獲檢舉，公平會二○二二年有條件通過全聯併購大潤發時，公平會有委員要求全聯必須每年捐三億元贊助體育及棋藝活動，涉及違反不當聯結禁止行為。

公平會委員洪財隆坦承是他提出，國民黨立委王鴻薇批此舉極不適當，並以洪當年同意高通和解案，傷害台灣產業，指洪「不適任」，撂話「會在此次續任案全面檢視與檢討」。

捐公益 結合案無此前例

公平會副主委陳志民表示，他當時有提醒委員注意可能違反不當聯結問題，他也表態此舉確實不妥當。他受訪時表示，以往結合案的確沒有類似情況，當時有條件通過全聯併購案有七項附負擔，全聯每年三億元捐款也不在附負擔條件，而是屬於「當事人承諾事項」，內容是業者三年內每年捐出不少於三億元，致力於社會公益、急難救助、體育及棋藝活動。

針對相關爭議，全聯對此回應，每年都會努力達到捐款的目標。

立法院經濟、司法及法制委員會聯席會議昨審查行政院函送公平會委員四個提名人，包括李鎂續任委員並為主委、陳志民續任委員並為副主委、洪財隆續任委員，林慶堂為委員。其中洪財隆已擔任兩屆、八年的委員，他並曾任民進黨政策委員會副執行長、中國事務部主任等職務。

黃國昌質詢時指出，接獲檢舉公平會委員會於二○二二年七月，以四比三投票通過全聯併購大潤發，其中有委員要求全聯每年捐款三億元贊助體育及棋藝活動，形同業者「贖罪券」，詢問是否確有其事？是誰提出？李鎂表示確實有委員提出此建議，但公平會審查決定是針對結合案是否禁止，捐款也有詢問結合事業表達意見，公平會委員最後投票結果就是公平會意見，公平會處分要受大眾檢視。

黃國昌批評，公平會審查結合案，卻要求業者每年捐三億元，雖然對業者是九牛一毛，但開口要求業者捐款，構成不當聯結禁止原則。李鎂未表態此舉是否恰當，僅強調當事人的承諾確實可以做為附負擔的一部分。

行政法的「不當聯結禁止」原則，是指行政行為對人民課以一定義務或負擔，所採取的手段，與行政機關所追求的目的必須有合理的聯結關係存在，若欠缺聯結關係，相關行政行為就非適法。

王鴻薇：要求捐款不適當

立委王鴻薇質詢時問洪財隆是否為提議全聯捐款的委員？洪財隆說，「是我」。王追問捐款範圍涵蓋體育、棋藝，他是否為西洋棋協會會員？洪說，他不是西洋棋學會會員，但有參加活動。王鴻薇追問洪，「公平會審併購案，卻要求業者贊助特定活動，適當嗎」？洪說：「我心裡是同意合併案」。王則怒斥「要求贊助捐款是極不適當行為」。

王鴻薇再問洪財隆，二○一八年公平會審查高通案，原本決定裁罰二三四億元，但隔年改為與高通和解，和解條件是高通七年內在台投資七億美元（約台幣二一○億元），「是你主張和解？」洪回答「是」。

洪財隆表示，高通已在二○二二年底完成十四億美元投資。但王鴻薇表示，此案輕騎過關傷害台灣產業，洪極不適任，會在此次人事提名案全面檢討與檢視。