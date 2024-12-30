快訊

黃國昌、黃珊珊質疑檢方目的「要柯羈押、辭黨主席2選1」 北檢三點澄清

與綠營主流意見不同！評柯文哲案「證據薄弱」挨批 謝長廷臉書再反擊

焚屍滅證失敗！老翁遭對折塞冷凍櫃 檢警獲暗助找到屍體

環境部2030減碳新目標 工總：能否落實 產業界疑慮很深

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

環境部更新2030年減碳目標，較基準年減26%至30%。工總30日回應，產業界都很願意配合政府減碳政策，盡力超前布署達成「2050淨零排放」的長期目標，但是受限於現有技術仍待突破，期待政府多給產業界更充足的時間，並應給予更多補助以提升業界減碳達標。

工總表示，看到環境部發布2030年的減碳新目標，產業界感受到極大的疑慮，政府不但公布減碳目標將由原有的24%加減2個百分點提高至28%加減2個百分點；另根據環境部公布的簡報，最新顯示的電力碳排放系數階段目標為0.319公斤CO2e／度，與之前公布的0.494公斤CO2e／度又有不同，很擔心台灣在未來五、六年能否達標。

工總表示，聯合國氣候峰會（COP28）中各國對談時，都坦承目前人類所訂的減碳目標，在實際落實時有很大的延誤。目前我國各排碳大戶已根據政府定的目標努力實踐自主減碳的計畫，尤其未來碳費真正開徵時，希望能落實徵收到的碳費專款專用，協助產業界提升減碳技術，並給予業界足夠的時間去落實。

減碳 碳排放

延伸閱讀

環部提最新減碳目標 綠色和平：電力係數降低作法未提

華航獲「ESG交通運輸永續獎」金獎 期盼推動永續發展

桃機第三航廈機坪工程榮獲公共工程金質獎

第三期溫室氣體管制目標出爐 環境部:2030年最高減碳30%

相關新聞

財劃法衝擊租補、社宅！內政部：地方要扛起更多財務

立法院22日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，內政部國土署盤點，該法修正，將對租金補貼、社會住宅包租代管及行人安全計畫等...

中央政府長債比率實際數25.77% 創統計以來最低

財政部今天表示，25日增加債務還本新台幣200億元後，全年還本金額達1358億元，中央政府長債比率減壓，截至民國113年...

財劃新法衝擊租補、包租代管 國土署將找縣市擬新方案

立法院三讀修正通過「財政收支劃分法」，內政部國土管理署表示，修法後勢必影響既有計畫推動，本屬地方自治事項的租金補貼、社會...

80歲以上免巴氏量表可聘移工？ 勞長洪申翰臉書這樣說

關乎80歲以上可免巴氏量表聘僱外籍移工的「就業服務法」第46條修正案，31日將於立法院會審議，勞動部長洪申翰30日於臉書...

AI發燒 8月製造業職缺率2.97%攀3年最高

主計總處今天發布113年8月底工業及服務業職位空缺統計，由於人工智慧（AI）商機大爆發，供應鏈人力需求擴增，8月底製造業...

房市有感降溫 主計總處：不動產業職缺率寫18年最低

主計總處30日發布事業人力僱用狀況調查統計，由於人工智慧（AI）商機大爆發，供應鏈人力需求擴增，8月底製造業職缺率2.9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。