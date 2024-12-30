環境部2030減碳新目標 工總：能否落實 產業界疑慮很深

環境部更新2030年減碳目標，較基準年減26%至30%。工總30日回應，產業界都很願意配合政府減碳政策，盡力超前布署達成「2050淨零排放」的長期目標，但是受限於現有技術仍待突破，期待政府多給產業界更充足的時間，並應給予更多補助以提升業界減碳達標。

工總表示，看到環境部發布2030年的減碳新目標，產業界感受到極大的疑慮，政府不但公布減碳目標將由原有的24%加減2個百分點提高至28%加減2個百分點；另根據環境部公布的簡報，最新顯示的電力碳排放系數階段目標為0.319公斤CO2e／度，與之前公布的0.494公斤CO2e／度又有不同，很擔心台灣在未來五、六年能否達標。

工總表示，聯合國氣候峰會（COP28）中各國對談時，都坦承目前人類所訂的減碳目標，在實際落實時有很大的延誤。目前我國各排碳大戶已根據政府定的目標努力實踐自主減碳的計畫，尤其未來碳費真正開徵時，希望能落實徵收到的碳費專款專用，協助產業界提升減碳技術，並給予業界足夠的時間去落實。