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財劃新法衝擊租補、包租代管 國土署將找縣市擬新方案

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

立法院三讀修正通過「財政收支劃分法」，內政部國土管理署表示，修法後勢必影響既有計畫推動，本屬地方自治事項的租金補貼、社會住宅包租代管、市區道路改善及提升行人安全設施，將與地方政府討論並依財政能力及實際需求，重新研擬新方案，呼籲地方勇於負責編列經費因應。

國土署說明，依據地方制度法規定，租金補貼、社會住宅包租代管、市區道路改善及提升行人安全設施等業務本屬地方自治事項，過去考量各縣市財政狀況不一，過去由中央統籌經費及計畫型補助款推動，但修法修正勢必影響既有計畫推動，因此將重新研議。

針對租金補貼，國土署指出，2021年度前執行模式是採中央、地方依財力分級共同負擔租金補貼總經費，中央約75%、地方25%，2022年度行政院為擴大照顧租屋族，調整成中央統籌辦理，補貼金額直接撥付至民眾帳戶，並全額負擔租金補貼經費。

國土署說明，因應修法，後續將採取嚴格控管辦理戶數，2025年補貼核定件數一旦達75萬戶即會停止受理，後續並參照2021年度前租金補貼辦理方式，重新建構中央與地方分擔經費編列預算方式，作為對策。

此外，社宅包租代管原訂以每年增加2萬戶為目標，經考量住宅政策為地方自治事項之一，國土署指出，未來有關業者服務費用、房東及房客相關補助費用已規劃要有地方自籌款，且因應財劃法修法及中央財務平衡，每年計畫戶數提前達標時，不會再增辦戶數，以嚴格控管整體經費。

交通亦屬地方自治事項，中央過去為鼓勵地方政府能夠全面性及系統性的進行危險路口改善措施及人行道建置工作，以積極洗刷行人地獄之惡名，內政部與交通部於2023年推動補助地方4年400億元永續提升人行安全計畫。

國土署指出，相關經費分配後續也將因財政收支劃分法修正而受到嚴重衝擊，勢必會減少額度或降低補助比例，呼籲地方政府在自有財源大幅增加之際，也應勇於承擔責任，並依據行人交通安全設施條例規定積極改善辦理人行環境改善。

國土署 租金補貼 行人地獄

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