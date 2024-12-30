商總理事長許舒博：支持組團隊去進行企業碳盤查調查

環境部30日舉辦「我國2030減碳新目標暨擴大碳盤查登錄預告」，更新2030年目標較基準年減碳28%加減2個百分點。商業總會理事長許舒博表示，商總成員多以服務業為主，中小企業也很多，原本就支持組團隊去進行企業碳盤查調查，經過調查才能進一步做到輔導減碳，因應未來可能會面臨開徵碳稅交易問題。

許舒博表示，商總成員以服務業為主的中小企業，服務業的減碳較難看到成果，商總原本就支持組團隊去進行企業的碳盤查調查，並且認為，政府應讓要撥預算來支持中、小企業進行碳盤查，商總才能集合大家力量，陪伴企業達到減碳目標。