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財劃法衝擊租補、社宅！內政部：地方要扛起更多財務

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財劃法修法後，內政部指，租屋補貼將重回中央與地方分擔經費模式。記者陳正興／攝影
財劃法修法後，內政部指，租屋補貼將重回中央與地方分擔經費模式。記者陳正興／攝影

立法院22日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，內政部國土署盤點，該法修正，將對租金補貼社會住宅包租代管及行人安全計畫等既有政策將產生重大影響，未來將與地方政府協商，重新研擬政策執行機制。

內政部說明，租金補貼、社會住宅包租代管等業務屬地方自治事項，過去考量各縣市財政能力不均，中央透過統籌經費與計畫型補助款協助地方推動，但財劃法修法後，地方政府須更肩負更多財務責任，編列相關經費應對政策調整。

租金補貼部分，內政部說明，這是在減輕弱勢租屋族群的居住負擔，2021年前，租金補貼由中央與地方按財力分級分擔，比例為75%與25%，2022年度起，行政院調整為中央全額負擔，並直接將補貼金額撥付至民眾帳戶。

內政部指出，修法後，補貼戶數將受到嚴格控管，2025年度補貼核定件數若達75萬戶即停止受理，後續將重回中央與地方分擔經費的模式，以確保政策永續性。

針對社會住宅包租代管，內政部則說，原訂每年增加2萬戶的目標不變，但將逐步要求地方政府籌措相關業者服務費用及補助經費，未來，若年度計畫戶數提前達標，不再增辦新戶，以嚴控整體經費支出。

國土署強調，租金補貼、社會住宅包租代管等政策是基本人權，也是國人高度關注的議題，新法攸關國家財政資源的再分配，中央將審慎評估地方財政能力與實際需求，與地方政府密切協商，建立合理分擔機制，確保政策的延續與民眾的福祉不受影響。

內政部 社會住宅 租金補貼

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