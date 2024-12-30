財劃法衝擊租補、社宅！內政部：地方要扛起更多財務

立法院22日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，內政部國土署盤點，該法修正，將對租金補貼、社會住宅包租代管及行人安全計畫等既有政策將產生重大影響，未來將與地方政府協商，重新研擬政策執行機制。

內政部說明，租金補貼、社會住宅包租代管等業務屬地方自治事項，過去考量各縣市財政能力不均，中央透過統籌經費與計畫型補助款協助地方推動，但財劃法修法後，地方政府須更肩負更多財務責任，編列相關經費應對政策調整。

租金補貼部分，內政部說明，這是在減輕弱勢租屋族群的居住負擔，2021年前，租金補貼由中央與地方按財力分級分擔，比例為75%與25%，2022年度起，行政院調整為中央全額負擔，並直接將補貼金額撥付至民眾帳戶。

內政部指出，修法後，補貼戶數將受到嚴格控管，2025年度補貼核定件數若達75萬戶即停止受理，後續將重回中央與地方分擔經費的模式，以確保政策永續性。

針對社會住宅包租代管，內政部則說，原訂每年增加2萬戶的目標不變，但將逐步要求地方政府籌措相關業者服務費用及補助經費，未來，若年度計畫戶數提前達標，不再增辦新戶，以嚴控整體經費支出。

國土署強調，租金補貼、社會住宅包租代管等政策是基本人權，也是國人高度關注的議題，新法攸關國家財政資源的再分配，中央將審慎評估地方財政能力與實際需求，與地方政府密切協商，建立合理分擔機制，確保政策的延續與民眾的福祉不受影響。