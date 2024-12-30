台灣新創生態圈大調查 新創海外發展首選以日本為優先

資誠（PwC Taiwan）30日發布《2024台灣新創生態圈大調查》。資誠創新創業服務主持會計師顏裕芳表示，今年聚焦於國內新創企業人力布局暨海外徵才規劃；以及創育機構服務成效、未來發展及潛在可能商機。發現新創未來海外市場發展以日本為首，是這項調查進行七年來，日本首度成為台灣新創未來海外市場發展首選；另外，因台灣投資環境逐漸友善，新創也提高在台灣IPO（股票初次發行）的意願。

資誠攜手台灣經濟研究院與合作夥伴DIGITIMES進行調查，並提出五大觀察，首先是受調查的新創未來2-3年海外市場發展以日本（25.2%）占比最高，其次為美國（24.7%）。日本近年積極吸引新創與國際投資者加入，台灣因地緣之便且文化相近，或許為新創未來發展選擇日本市場的原因。

其次，因數位轉型熱潮持續發燒，創業關鍵字仍為人工智慧／大數據；新創也擬持續招聘並瞄準海外人才，近九成受訪新創規劃持續招聘新人力，其中近四成考慮招聘海外人才，期待可從美國（41.1%）、日本（35.5%）、馬來西亞 （27.8%）吸引相關的人才；今年超過九成新創（91.8%）完成公司登記，較2018年剛調查時僅56.2%的受訪者完成公司登記，今年公司登記的比率最高；而新創的募資金額呈現穩定或成長態勢，有超過八成的創育機構反映，相較於疫情前，新創所募資之金額差異不大或有相當程度之成長。

關於受訪者未來1至3年的願景規劃，約六成新創企業將維持獨立營運規劃，IPO與被併購各占22.3%與 15.7%。其中，有國內IPO規劃（16.8%）之新創，較去年高出6個百分點。顏裕芳表示，或與政府友善的資本市場機制有關，例如：放寬創新板相關規定（包括：降低市值與營收標準、縮短轉板時間、放寬投資人資格條件等）；有國外IPO規劃（5.5%）之新創選擇以美國為主，其次為新加坡與日本。