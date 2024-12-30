80歲以上免巴氏量表可聘移工？ 勞長洪申翰臉書這樣說

關乎80歲以上可免巴氏量表聘僱外籍移工的「就業服務法」第46條修正案，31日將於立法院會審議，勞動部長洪申翰30日於臉書發文表示，該修正案若通過將付出薪資負擔能力較低家庭更難找到照顧資源、恐嚴重衝擊重症或身心障礙家庭尋找照顧資源的權益，且若短期要求倍增的家庭看護移工的引進，恐難以確保來源國維持同等之訓練與照顧品質等三大代價。

洪申翰臉書全文如下：

明天的立法院院會，預計要處理就業服務法第46條修正案的二、三讀。我很擔心，這會成為一個衝擊中重症家庭照顧權益的法案。

目前國民黨版本的內容是，80歲以上的長者不需經過醫療專業評估，就可以申請外籍看護。

乍看，這是對於長者申請外籍看護的方便，但這樣做會造成什麼巨大的影響？

用數字算給大家看，截至113年11月，在我國，目前台灣累計至今有22.7萬名外籍看護，這幾年，我們每年正常增加1萬多名。

如果照目前國民黨團的版本三讀，全面開放80歲以上健康老人免評申請，將會突然增加約53萬的健康長者，可以直接申請外籍看護工。

若以申請率30%估計（依照過去經驗與照顧專業機構的推估），未來恐怕會跳躍式暴增約16萬外籍看護的需求。

需求暴增，但從外國引進的供給量，也能大幅增加嗎？很難。

首先，這本來就要看來源母國願意放多少看護工給台灣，以這幾年的狀況來說，台灣本已要面臨要與日、韓搶工的困難處境。

尤其，因日、韓外籍看護工薪資是平均4至5萬台幣，台灣是2萬（出頭），從薪資競爭力的角度，在國際上搶工真的很不容易，並不是台灣單方面想增加多少，就能增加多少。

所以，供給面來說，每年的增加量目前是一萬多人，但很難大幅增加。

但需求面卻會因修法，卻會暴增十幾萬人。

這是簡單的數學，修法後，外籍看護工的市場，供需必將更加失衡。

所以，修法後供需更加失衡會帶來什麼代價：

一、相較於健康長者較輕鬆的照顧工作，最需要照顧的重症或身心障礙家庭，在供需更加失衡後，因為看護工「棄重擇輕」的傾向，修法後很可能更難以找到/留住外籍看護工，將嚴重衝擊尋找照顧資源的權益。

二、有照顧需求家庭雇主必須提高薪資負擔，才能提高找到外籍看護工的機率，而這也會讓薪資負擔能力較低的家庭，更難找到照顧資源。

三、在照顧品質上，外籍家庭看護來台前，必須接受來源國相關訓練，並取得指定訓練單位訓練合格的證明，若短期要求倍增的家庭看護移工的引進，恐難以確保來源國維持同等之訓練與照顧品質，反造成一般中重症家庭照顧品質下降的狀況。

所以，看似希望讓長者申請外籍看護工更加方便的修法，但卻極有可能，會嚴重衝擊中重症家庭照顧權益。這其實，就是更加打亂了市場供需的代價。

大家可以回想一下，疫情期間，當時就是因為供需嚴重失衡，造成太多需要外籍看護工的家庭，因難以出高價，而找不到工的困境。差不多就是那樣。

希望讓民眾能夠更簡便的申請外籍看護工的初衷，我們理解，但這個修法的做法，會帶來的副作用與衝擊真的太大。

這也是為什麼，很多照顧、身障、社福等專業機構，都對這個修法提出高度憂慮的示警。

這其實是一個專業議題，勞動部很樂意針對如何簡政便民，以及更進一步放寬免經醫療機構評估的失能需求門檻，而取得聘僱外籍看護的資格，和衛福部、朝野政黨，以及照顧、社福、醫療等專業社群，坐下來開放性地專業討論。

事實上，這段時間，我們也一直向朝野黨團表達，願意更在更進一步專業的開放討論的意願。

但我真的很憂慮，如果在明天就倉促將這個版本表決三讀通過，很可能馬上就要面對外籍看護工市場供需失衡的失序和混亂，以及重症與身心障礙家庭照顧權益的嚴重衝擊。