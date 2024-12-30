房市有感降溫 主計總處：不動產業職缺率寫18年最低

主計總處30日發布事業人力僱用狀況調查統計，由於人工智慧（AI）商機大爆發，供應鏈人力需求擴增，8月底製造業職缺率2.97%，創近三年同期最高；其中電腦、電子產品及光學製品製造業職缺數更突破1萬個大關，改寫歷史新高。不過，不動產業職缺率2.92%，則是近18年來最低。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，研判與央行祭出選擇性信用管制等一波波打炒房措施，使房市降溫有關，主計總處將持續觀察第4季的變化。

根據主計總處資料顯示，8月底工業及服務業職缺數24.8萬個，職缺率2.84%，雙創近三年最高，近十年次高。譚文玲表示，主要是受製造業所帶動，而上次的高點是2021年同期的25.5萬個，職缺率2.98%，而當年的經濟成長率高達6.72%。

至於不動產業職缺率上次低點是2006年，當時的職缺率為1.53%。譚文玲指出，長期以來，不動產職缺率平均都有4%或5%，這次出現2字頭，真的滿低。

主計總處資料顯示，受惠於新興科技應用擴展，高階製程需求推升，8月底製造業職缺8.7 萬個，占工業及服務業全體職缺數的35.3%，較5月底增加2,800個，年增1.2萬個。其中，電子零組件製造業職缺1.9萬個，較上期及上年同期分別增加300個及4,700個，電腦、電子產品及光學製品製造業職缺1萬個，亦較上期及上年同期分別增加1,400個及3,200個。

譚文玲並提到，各行業職缺數多與該行業人數規模成正比，以製造業最多，其變動受景氣波動影響較大，例如 2021年景氣回溫，電子產品需求增加，職缺數年增1.3萬個，2015年、2022年及2023年下半年景氣低緩，8月底職缺數則分別年減2.5萬個、1.4萬個及3,000個，2024年因新興科技應用帶動下，職缺數年增1.2萬個；批發及零售業職缺數次之，主要受國內消費需求影響，惟變動幅度相對平緩。

主計總處統計的「職位空缺」，指的是企業已對外或可立即對外公開徵人，但尚未找到適任人員的現有職缺，不含遇缺不補、預估缺或內部遷補的職缺，主要用於呈現當時勞動需求狀況或就業機會。空缺調查可呈現廠商當前的勞力需求狀況，不過「空缺」不等同「缺工」，員工退休、離職也會產生空缺，因此空缺數會大於缺工數。

主計總處補充，景氣好時，廠商用人需求增加，職缺數也會攀升；反之景氣不好時，廠商面臨業務緊縮的狀況，職缺數可能下降。