AI發燒 8月製造業職缺率2.97%攀3年最高

主計總處今天發布113年8月底工業及服務業職位空缺統計，由於人工智慧（AI）商機大爆發，供應鏈人力需求擴增，8月底製造業職缺率2.97%，創近3年同期最高；其中電腦、電子產品及光學製品製造業職缺數更突破1萬個大關，改寫歷史新高。

主計總處統計的「職位空缺」，指的是企業已對外或可立即對外公開徵人，但尚未找到適任人員的現有職缺，不含遇缺不補、預估缺或內部遷補的職缺，主要用於呈現當時勞動需求狀況或就業機會。空缺調查可呈現廠商當前的勞力需求狀況，不過「空缺」不等同「缺工」，員工退休、離職也會產生空缺，因此空缺數會大於缺工數。

主計總處補充，景氣好時，廠商用人需求增加，職缺數也會攀升；反之景氣不好時，廠商面臨業務緊縮的狀況，職缺數可能下降。

主計總處統計，今年8月底，工業及服務業職缺數24.8萬個，職缺率2.84%，雙創近3年同期新高，主要是受製造業所帶動。

主計總處官員指出，今年AI商機火熱，新興科技應用持續推展，高階製程需求推升，帶動國內相關供應鏈人力需求增加；就行業別職缺數觀察，8月底製造業職缺8.7萬個，占工業及服務業全體職缺數35.3%，比重較上期和去年同期都成長，且製造業不論職缺數8.7萬個，還是職缺率2.97%，都創近3年同期最高。

製造業當中，涵蓋半導體業的電子零組件製造業表現相當亮眼，職缺1.9萬個，職缺率2.9%，均為3年最高，電腦、電子產品及光學製品製造業職缺突破1萬個大關，衝上1萬341個，創下歷史新高。