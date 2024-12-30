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靠職訓換跑道拚高薪 「她」從防護員改行配電技師

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
85年次、原本從事防護員工作的邱懷萱參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署「室內配線」在職訓練課程，非本科系的她職訓學習接線、配電相關技術，在經過96小時的專業訓練後，順利考取室內配線丙級證照，還在台南一家儀控工程公司任職，轉換跑道成功，薪資還上看40K，讓她直呼「很開心，工作樂在其中」。 圖／勞動部提供
85年次、原本從事防護員工作的邱懷萱參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署「室內配線」在職訓練課程，非本科系的她職訓學習接線、配電相關技術，在經過96小時的專業訓練後，順利考取室內配線丙級證照，還在台南一家儀控工程公司任職，轉換跑道成功，薪資還上看40K，讓她直呼「很開心，工作樂在其中」。 圖／勞動部提供

85年次、原本從事防護員工作的邱懷萱參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署「室內配線」在職訓練課程，非本科系的她職訓學習接線、配電相關技術，在經過96小時的專業訓練後，順利考取室內配線丙級證照，還在台南一家儀控工程公司任職，轉換跑道成功，薪資還上看40K，讓她直呼「很開心，工作樂在其中」。

大學與研究所都是學運動防護相關的邱懷萱，畢業後從事防護員工作多年，但她發現自己的志趣並不在此，後來辭去工作回到家裡開的水電行幫忙，這段期間意外發現自己對配線工作很感興趣，「配線過程中，每條線路背後的控制邏輯都充滿挑戰與趣味」，邱懷萱說，當時就下定決心要從事配線相關工作，希望能找到職涯春天。

後來經朋友介紹，得知雲嘉南分署的「室內配線」在職訓練課程師資優、且還會輔導考照，邱懷萱馬上報名參加，「起初我連配線圖都看不懂」，還好職訓課程以基礎核心原理打底，搭配完整的實作訓練，讓她深入了解配線的控制邏輯，經過近3個月的訓練，順利取得室內配線丙級證照，並為自己的職業發展打下堅實基礎。

現在邱懷萱查線、配線動作專業又俐落，她鼓勵想入行或轉職的女性朋友，只要有心、肯學就做得到，更謝謝政府提供資源，讓她能從原本的門外漢轉身變成專業配線人才。對於未來，邱懷萱還計劃報名分署課程，取得工業配線丙級與室內配線乙級證照，持續提升自己在配線領域的專業能力。

雲嘉南分署長劉邦棟說，目前分署開辦的職前與在職訓練課程，有電機、電子、營建、機械四大職群超過30個職類，理論與實務並重，還會輔導考照，符合業界技術需求，歡迎民眾來學一技之長，待業民眾參加職前訓練免學費，而在職訓練則補助在職勞工至少5成以上費用，詳情可至分署官網（https://yct168.wda.gov.tw/）查詢，或電洽06-6985945轉1099。

勞動部 薪資

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