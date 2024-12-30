台灣新創調查曝！日本首度擠下美國、躍居首選市場

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）30日發布《2024台灣新創生態圈大調查》，資誠創新創業服務主持會計師顏裕芳表示，調查共有五大發現，其中更是首度發現，新創企業未來2至3年進軍海外市場時，日本超越美國成為首選。

《2024台灣新創生態圈大調查》已邁入第七年，發現五大關鍵，首先，日本首次成為新創海外市場首選，未來2至3年，新創企業規劃進軍海外市場時，日本（25.2%）超越美國（24.7%），成為首選，這是調查以來首次，主要與台灣與日本地緣近、文化相似，加上日本近年積極吸引國際投資，成為吸引新創的主要因素。

第二，創業核心為人工智慧與大數據，數位轉型浪潮下，「人工智慧與大數據」繼續穩居創業關鍵字榜首，反映該領域仍是新創發展的重心；第三，新創瞄準海外人才招聘，近九成新創企業規劃持續招聘新人力，其中約四成考慮從海外引進人才，期待吸引美國（41.1%）、日本（35.5%）及馬來西亞（27.8%）的人才加入。

第四，新創公司登記比例創新高，調查顯示，超過九成（91.8%）的新創已完成公司登記，較2018年的56.2%有顯著成長，反映台灣新創生態圈逐漸成熟；第五，募資穩定且呈現成長，創育機構反映，八成以上新創的募資金額相較於疫情前差異不大，甚至有顯著成長，顯示資本市場環境穩定。

調查顯示，約六成新創企業未來將維持獨立營運，22.3%規劃IPO（其中16.8%為國內IPO），比例較去年高出6個百分點。顏裕芳分析，政府放寬創新板相關規定，像是降低市值與營收標準、縮短轉板時間等，為新創IPO意願提升的重要原因，同時，5.5%計劃赴海外IPO，市場選擇以美國、新加坡及日本為主。

近七成新創曾進駐創育機構，這些機構提供拓展市場、鏈結投資資源及縮短產品上市時間的服務，顯著提升新創存活率，新創成立初期，招募焦點多放在業務及行銷，成熟階段則轉向財務與人力資源專業，特別是在A輪募資階段強化管理能量，爭取機構投資人青睞。

資誠表示，多年來透過專業服務與「資誠創業成長加速器」計畫，協助新創健全體質並擴大經營規模，至今已輔導67家新創，累計估值增加超過10億元，成功促成多項商業合作案。