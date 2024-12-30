全聯併大潤發被發現黑箱作業 公平會委員還原始末

公平會自2022年7月有條件通過全聯併購大潤發案迄今已超過兩年，但相關爭議仍未平息。在30日立法院審查公平交易委員會委員提名名單的會議中，民眾黨立委黃國昌爆料，當時有公平會委員要求全聯必須在三年內每年捐款3億元作為合併案通過的條件，並指出該委員正是此次被提名續任的洪財隆。

立法院經濟、司法及法制委員會聯席會議審查行政院送交的公平會委員提名名單，包括主任委員提名續任的李鎂、副主任委員陳志民，以及續任委員洪財隆與新任委員林慶堂。

在質詢中，黃國昌提到全聯併購案中有委員提出捐款要求，認為此舉違反公平交易法中的不當聯結原則。李鎂和陳志民均坦承有此事，陳補充當時曾提醒相關委員應注意不當聯結的問題，但該要求仍被列入條件。

下午會議中，國民黨立委王鴻薇進一步追問，要求明確說明提出捐款要求的委員身份。洪財隆直接承認：「對，是我。」王鴻薇接著追問捐款是否與個人背景相關，包括是否與西洋棋協會有關聯。洪財隆澄清，自己並非協會會員，但曾參與相關活動。

對於公平會在併購審查中要求業者捐款的適當性，洪財隆說，當時已同意該合併案。王鴻薇則批評，公平會要求業者捐款或贊助特定活動，是極度不當的行為，並質疑其公平性。

王鴻薇進一步指出，公平會在2017至2018年間審查高通案時，原決定處罰高通234億元，但翌年卻以和解方式將罰款降至27億元，並質疑洪財隆是否支持該和解案。洪財隆說時間悠久已遺忘，但最後有提供錄音檔。

此外，監察院曾調查該案並對公平會提出糾正，但公平會被指拒絕提供和解過程中的錄音檔，導致業者無法進一步求償。洪財隆回應稱，時間久遠，具體情況不記得，但最終錄音檔仍有提供。

王鴻薇表示，公平會在高通案和全聯併購案中的處理方式，損害了台灣產業利益，呼籲對公平會的審查機制進行全面檢討，公平會作為經濟公平的守護者，應確保審查過程公開透明，杜絕任何不當聯結與黑箱操作的情況。