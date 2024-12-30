PwC氣候科技現狀報告出爐 「能源新創」成投資新寵

PwC 30日發布最新版《2024氣候科技現狀報告》，全球對氣候科技新創企業的投資雖然明顯減少，但人工智慧（AI）的應用和解決氣候變遷問題的創新方案，依然是投資人關注的重點。資誠永續發展服務公司董事長李宜樺呼籲，低碳經濟的轉型勢在必行，投資人應抓住氣候科技的潛能，共同邁向淨零排放的未來。

報告顯示，氣候科技的投資金額從2022年第4季到2023年第3季的790億美元，下降到2023年至2024年同期的560億美元，降幅高達29%。

報告亦指出，AI技術為氣候科技帶來許多突破，吸引了大筆資金流入，2024年前三季，相關新創公司募得60億美元，占氣候科技總投資的14.6%，主要集中在自駕車、智慧能源和農業等應用領域，像是AI可以幫助優化建築冷氣系統、調整電動車充電時間，甚至在農業中改進作物基因，提升抗旱能力。

不過，AI的高耗能也引發疑慮，部分新創公司正在研發技術來解決像資料中心電力需求和碳排放問題，例如使用更高效的冷卻系統和熱能回收技術。

氣候變遷帶來的極端氣候問題，如熱浪、洪水和野火，讓調適和強化氣候韌性的解決方案成為新投資趨勢，2024年前三季，約28%的氣候科技投資流向這類新創公司，例如，農業相關的技術，包括用AI檢測植物壓力和改良作物基因，幫助農民對抗乾旱和高溫。

雖然整體投資放緩，但能源相關的新創企業卻逆勢成長，2024年前三季的資金占比從去年的30%增加到35%。其中，綠氫和替代燃料成為亮點，兩家公司分別籌資超過10億美元。同時，有超過30家潔淨能源公司各自募得至少1億美元。

相比之下，工業領域的氣候科技投資卻大幅下降，從2023年的17%縮減至7%。這個領域的碳排放占全球總量的34%，但投資規模仍然不足，未來仍需更多關注。

地區表現方面，美國受益於政策支持，氣候科技投資相對穩定；亞太地區則回到長期平均水準，2024年前三季的資金占比僅為7%，顯示市場熱度有所消退。

李宜樺提醒，低碳經濟的轉型已成必然趨勢，投資人應把握AI技術、氣候調適策略及高排放產業減碳解方的契機，探索氣候科技的可能性，攜手推進淨零排放的願景。