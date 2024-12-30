要求全聯併購大潤發每年捐款3億是「他」 王鴻薇撂話不適任

公平會於2022年7月通過全聯併購大潤發時，有委員要求全聯每年捐款3億元贊助體育及棋藝活動，公平會委員被提名人洪財隆也是現任委員，今日下午面對立委王鴻薇詢問時，坦承捐款提議是他所提。王鴻薇怒斥此舉極不適當，並以洪當年同意高通和解案，傷害台灣產業，指洪「不適任」，會在此次續任案全面檢視與檢討。

立法院經濟、司法及法制兩委員會聯席會議今天審查行政院函送公平會委員四個提名人，包括李鎂續任委員並為主任委員、陳志民續任委員並為副主任委員、洪財隆續任委員，林慶堂為委員。上午場安排李鎂、陳志民接受審查，下午場則審查洪財隆、林慶堂。

民眾黨立委黃國昌上午在審查時指接獲檢舉，指2022年7月通過全聯併購大潤發，公平會有委員要求全聯每年另外捐款3億元，贊助體育及棋藝活動，違反行政不當聯結禁止原則。行政院提名續任公平會主委李鎂證實，當時確有委員提出建議，但與結合審查沒有必然關係。黃詢問李鎂、副主委提名人陳志民是否就是提議委員？兩人皆否認，但不願具體點名是那位委員意見。陳志民並表示當時有提醒可能有違反不當聯結禁止原則，表態此舉確實不妥當。

下午委員被提名人、同時也是現任委員洪財隆上場，國民黨立委王鴻薇詢問洪財隆是否就是提議全聯捐款委員？洪財隆回答「是我」。王鴻薇詢問洪是否為西洋棋學會會員？洪回答，他有參加活動但不是會員。

王鴻薇再問洪「公平會審併購案，卻要求業者贊助特定活動，適當嗎」？洪只回答：「我心裡是同意合併案」。王鴻薇怒斥「要求贊助捐款是極不適當行為」。

王鴻薇再問洪，2017年及2018年公平會審查高通案，原本決定裁罰234元，但隔年改為與高通和解，和解條件是高七年內在台投資7億美元（約台幣210億元），業界譁然，「是你主張和解？」洪回答「是」。

王鴻薇表示，此案監察院調查時，要求公平會提供錄音檔，但公平會拒絕提供，以致業者無法向高通求償，問洪財隆「是否就是你同意黑箱?」洪財隆回：「我後是主張提供」，至於之前是否拒絕？他表示之前有些過程他已忘記。

洪財隆表示，高通必須在2023年以前完成7億美元投資，已在2022年底完成14億美元投資。但王鴻薇表示，此案當年輕騎過關傷害台灣產業，洪極不適任，會在此次人事提名案全面檢討與檢視。