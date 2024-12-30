114年總預算重編？ 龔明鑫表態：沒有要重編

財劃法修正案20日倉促三讀，中央須增加釋出3753億元給地方，針對行政院是否重編114年中央政府繌預算，行政院祕書長龔明鑫明確表示「沒有要重編」。

民眾黨立委張啓楷今（30）日於立法院經濟委員會審查時，詢問行政院秘書長龔明鑫，傳聞立院通過「財政收支劃分法修正案」後，114年度中央政府總預算案要重編？對此，龔明鑫連忙否認，強調沒有要重編，並稱那只是發言人的講述，因為財劃法通過之後，可能對行政院在預算編列上會有些困難。

立院經濟、司法及法制2委員會今日舉行聯席會議，審查行政院函送公平交易委員會委員提名名單，李鎂續任委員並為主任委員、陳志民續任委員並為副主任委員、洪財隆續任委員，林慶堂為委員的請同意案。龔明鑫今天代表行政院出席委員會。

民眾黨立委張啓楷詢問，財劃法通過後，行政院發言人曾表示明年預算要重編，是真的嗎？龔明鑫表示，沒有要重編。發言人說法只是表述修正案通後，預算籌編有困難。至於財劃法實施後衝擊怎麼解決？龔明鑫說，因為還有一段時間，如果是後年才要實施，後年預算明年開始編，會利用明年3月到8月函送立院之前，趕快調整。

此外，民進黨立委陳亭妃、林岱樺都指出，當前很多多層次傳銷傳出詐騙行為，要求公平會應將多層次傳銷由報備制改為許可制，加強監督強度，但公平會主委李鎂認為，此舉多層次傳銷是報備還是許可制是兩回事。

陳、林兩人極度不滿，指出過去民眾很多多層次傳銷不法檢舉案都實無查據，公平會都以查無實證完全不處理，批評報備與許可強度不同，約束管控效力也不一樣，如果源頭管理，想詐騙的人就會有疑慮，批公平會「只是不想麻煩、不想武器拿在手上」，才會造成多層次傳銷詐騙愈來愈多。要求龔明鑫由行政院直接主導修法，將多層次傳銷改為許可制。林岱樺更主張，公平會是仲裁機關，不宜管理產業，多層次傳銷應直接移給經濟部商業司處理。

龔明鑫表示，多層次傳銷是否改為許可制吾以重新評估，業務調整行政院可以有想法，但目前在公平會，是獨立機關，內部如何決定，「我們無法介入」。在林岱樺要求下，最後龔明鑫表示會召開跨部會會議，聽取各方意見。