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是否因財劃法下台？ 莊翠雲盼調整更好對職務沒堅持

中央社／ 台北30日電
立法院財委會今天安排行政院、主計總處與財政部列席專題報告「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」，行政院主計總處主計長陳淑姿（左）和財政部長莊翠雲（右二）出席。聯合報系記者邱德祥／攝影
立法院財委會今天安排行政院、主計總處與財政部列席專題報告「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」，行政院主計總處主計長陳淑姿（左）和財政部長莊翠雲（右二）出席。聯合報系記者邱德祥／攝影

立委今天關切，若未來財政部提出的財劃法修法版本中，分配指標有偏差，財政部長莊翠雲會不會下台。莊翠雲回應，財劃法修正要兼顧中央、地方需求，審慎凝聚最大共識，她個人對職務並無任何堅持，但把財劃法調整得更好，一直以來都是財政部努力的方向。

立法院財委會今天安排行政院、主計總處與財政部列席專題報告「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」。

財劃法20日在藍白立委聯手下三讀修正通過，中央將增加釋出新台幣3753億餘元給地方政府。國民黨立委王鴻薇質詢時關切，行政院是否可能提覆議，列席備詢的行政院副秘書長李國興說，「是的」，至於釋憲，尚在研議中。

國民黨立委林德福質詢時關切，行政院有無可能推出新版財劃法。行政院主計總處主計長陳淑姿、莊翠雲均表示，目前針對立法院通過的財劃法，行政院正在研究因應措施，後續主計總處、財政部都將配合辦理。

莊翠雲進一步指出，財劃法不是不能修，但要兼顧中央與地方需求，必須審慎、凝聚最大共識，統籌稅款分配指標、權重方面，財政部一直有在努力，今年也持續與地方政府會商，收斂意見。

林德福追問，若未來財政部堅持的水平與垂直分配指標有偏差，執行上不能克服困難，她是否會下台；莊翠雲說，對於個人職務，並沒有任何堅持，但把財劃法調整得更好，一直以來都是財政部努力的方向。

財政部於今年8、9月立法院休會期間召集全台各縣市代表，研商財劃法中的財源分配指標，目前建議指標已由80多個，收斂至3個尚待協商。

國民黨 財劃法 財政部

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