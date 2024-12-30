【重磅快評】經濟部爆跳船潮 怎應對川普2.0？

經濟部三位次長近期相繼求去「全都換」，加上部長郭智輝是從產業界出身，本身才上任不到一年，而「川普2.0」時代即將來臨，正值國際經貿環境挑戰日益嚴峻之際，經濟部文官體系出現前所未見的震盪局面，令外界疑惑且憂心。

繼經濟部政務次長陳正祺申請退休獲准後，督導國營事業與產業發展的常務次長連錦漳近日也請辭，工作到明年2月底。更早之前，常務次長林全能已在6月15日獲准退休，也就是說，在短短9個月內，經濟部接連三位次長掛冠求去。而且這三位都不是屆齡退休，他們提早離開經濟部，恐怕絕不是表面說的「生涯規劃」或「陪伴家人」這麼單純。

經濟部堪稱財經內閣裡的「天下第一大部」」，業務範圍包山包海。三位次長中最早退休的林全能，退休時還不到60，僅59歲。他督導的業務包括台商回台投資方案、能源轉型、離岸風電國產化政策、以及因疫情而緊急籌建的口罩國家隊、防護衣國家隊政策，都是他的負責項目。

明天退休的陳正祺，提出的理由是「生涯規劃及希望陪伴家人」。陳正祺擁有豐富的國際經貿經歷，是經濟部所剩為數不多、有大型經貿談判實務經驗的人才。值得一提的是，他曾是駐美國代表處副代表兼經濟組組長，駐華府期間剛好就是「川普1.0」時期，面對「川普2.0」即將到來，正是賴政府最需要他的時候，明明離65歲還有一年多，為何選在此時退休不可？

第三位要退休的次長連錦漳，只做到明年2月底，他是在林全能退休後才接任次長，等於次長只當了短短8個半月。他主管的是產業和技術發展、地熱能源和油電國營事業等經濟部重要業務。能源議題是經濟部業務的重中之重，台灣產業對能源的需求殷切，加上相關產業又要配合淨零碳排的政策目標，可以想見這個職務的壓力有多大。

川普重返白宮，全世界各國都嚴陣以待，國際貿易可說是處在戰場最前線，陣前換將本就大忌，理論上經濟部固然應有所謂接班梯隊的安排，但重要決策及業務都需要經驗傳承，新接手者一時半刻恐難上手。更重要的是，這些本該位於經濟決策核心圈的人，相繼急著離開的理由是什麼？先前郭智輝對經濟部及所屬相關事業下達封口令，外界更難得知經濟部內部深層的問題，而文官體系的壓力鍋是否到了臨界點？經濟部如何化解內憂並進一步因應外患？善於用幾句話就四兩撥千斤的郭部長，可得好好面對。