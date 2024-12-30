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foodpanda傳將退出台灣市場 UberEats仍獨大？公平會這麼說

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
UberEats與foodpanda併購案雖被公平會否決，但各界仍擔心若foodpanda退出台灣市場，又形成UberEats獨大。圖／本報系資料照片
UberEats與foodpanda併購案雖被公平會否決，但各界仍擔心若foodpanda退出台灣市場，又形成UberEats獨大。圖／本報系資料照片

公平會上周決議禁止Uber Eats併購foodpanda案，但後續傳出foodpanda德國母公司仍可能退出台灣市場，朝野立委擔心屆時仍可能形成Uber Eats實質獨占。公平會主委李鎂今日表示，如果UberEats濫用其強大市場力量，現行公平法對限制競爭或是獨占行為已有規範可處理。

朝野立委詢問何以公平會原本宣布將延長審查60天，隨後即迅速做出決議？李鎂表示，公平會態度是「當延則延、當決則決」，由於當事人在12月17日到會陳述意見後，委員認為限制競爭疑慮大，大家意見相當共識高，7位委員有6位委員贊成，另1位委員也不是全然反對，只是希望審議內容分析論述更完整。

立院經濟、司法及法制聯席會議今天審查公平會四位新提名委員，李鎂續任主委、陳志民續任副主委，洪財隆續任委員，林慶堂為委員。

公平會於12月25日做出決議，否決UberEats與foodpanda兩大外送平台結合案。朝野立委仍聚焦關切平台併購案後續發展。

國民黨立委鄭正鈐、楊瓊瓔等人都指出，雖然公平會否決兩大平台併購，但現傳出foodpanda德國母公司因虧損嚴重，考慮退出台灣市場，公平會如何因應？另外，如果UberEats另外以成立第三家公司形式管理foodpanda，以上兩種情形都可能達成UberEats實質獨占局面。

李鎂表示，如果foodpanda退出台灣市場，UberEats繼續經營，市場力量若大到可能濫用市場地位，現行公平法對於限制競爭的獨占機制現行法規都可以處理，因此只要任何事業濫用獨占市場力量，都有規範可以處理。不過，李鎂強調，foodpanda是否退出市場，屬於事業自身經營考量，公平會無法揣測。

至於立委擔心UberEats成立第三方公司，李鎂表示，如果兩者併購達到符合結合門檻標準，還是要依結合審查原則送公平會審議。

鄭正鈐也詢問，政府對於數位市場競爭問題目前做得不夠，公平會如何看待數位平台高度市場集中化？是否要有數位市場競爭專法?李鎂表示，數位平台高度集中化是個問題，因為大者恆大，數位發展結果有大型平台是事實，目前公平法對利用市場力濫用是可以規範，也沒有排除數位市場競爭處理，只是執法有必要再精進。

Uber 併購 公平會

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