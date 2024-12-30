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制定外送專法？ 龔明鑫：產業確實有特殊性

中央社／ 台北30日電
行政院秘書長龔明鑫。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
行政院秘書長龔明鑫。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

UberEats與foodpanda外送平台結合案喊卡，相關爭議卻未落幕，全國外送產業工會訴求多時的「外送產業專法」，仍未有明確進展。行政院秘書長龔明鑫今天表示，尊重主管機關權限，但他認同外送產業確實有其特殊性。

公平會25日決議禁止2大外送平台UberEats與foodpanda結合案，全國外送產業工會表示，這是正確決定，但仍期待行政院帶頭整合各部會與朝野立委、工會團體的意見，在下個會期完成制定「外送產業專法」，針對外送產業各個面向進行規管，讓外送產業脫離無法可管，只能讓外送平台說了算的不公平局面。

立法院經濟、司法及法制2委員會聯席會議今天聯席審查行政院函送公平交易委員會委員提名名單，國民黨立委楊瓊瓔於今天上午詢問行政院秘書長龔明鑫、公平會主委李鎂以及副主委陳志民對外送產業專法的態度。

龔明鑫表示，外送專法不止牽涉平台，還有店家、消費者，環環相扣，他尊重主管機關權限，不過不論是以專法還是專章形式，外送產業確實有其特殊性，跟其他產業不太一樣。

李鎂對此表示，制定外送專法涉及的面向非常廣，需要行政機關協調；陳志民則說，制定專法是主管機關權限，公平會予以尊重，等到專法版本出來，也將從公平會職掌內容的角度，提供法案建議。

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