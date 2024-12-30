漢翔連續三年 獲經濟部節能標竿銀獎

漢翔（2634）致力節能減碳，經濟部辦理的「節能標竿獎」表揚大會，由漢翔岡山廠區獲得銀獎殊榮。今天股價也受惠於無人機概念股加持表現出色，盤中最高來到46.25元，漲幅4.5%。

漢翔表示，作為飛機研發製造商，能在眾多製造類別廠家中脫穎而出，實屬不易。事實上，漢翔今年除了經濟部「節能標竿獎」之外，還獲得商周「碳競爭力100強」企業，兩獎項都是連續三年獲得肯定。顯見漢翔近年致力節能減碳，發展儲能業務，兼顧營運與永續的平衡上深具成效。

「節能標竿獎」是經濟部鼓勵產業自主節能，表揚具有推廣效益的標竿企業，帶動各界落實節能及淨零轉型，具有指標意義。同一企業可推派其中一個分支機構代表參選，漢翔近三年分別推派沙鹿廠區、岡山廠區參選，均斬獲銀獎。

經濟部能源署表示，今年度節能標竿獎計有111家企業單位參選，最終選拔出20家節能標竿企業。評委認為，漢翔規劃明確可行的減碳措施，也擴及外部廠商，並採用節能標章認證設備。能源管理及查核制度完整且落實，還持續將設備汰舊換新，達到最佳的節能成效，通過複審與決審，最終榮獲銀獎肯定。

漢翔各廠區全年無休，岡山廠區又是發動機產製的大本營，客戶涵蓋全世界航太大廠，產線持續運作，因此能源節約與管理一直是公司重點政策。

岡山廠配合公司策略，執行太陽光電發電系統建置、改善機具冷卻系統、汰換高效能冰水主機、建置空壓自動監控系統、執行ISO-50001能源管理系統、更換省電LED燈具、適化調整空調系統運轉等節能措施。依循「符合法規、提升能源效率、運用高效能產品」節能理念，逐步向淨零目標邁進。

而漢翔對節能的追求，非僅限於岡山廠區，公司用心投入節能工作已超過10餘載，員工也十分踴躍響應節能措施，內部成立碳中和單位，積極推動節能減碳，永續淨零理念已成企業文化一環。近年漢翔持續導入儲能建設，逐步建構永續能源策略藍圖。