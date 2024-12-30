foodpanda 若退場如何避免 Uber Eats 獨占？公平會這樣說

經濟委員會30日針對公平會主委李鎂、副主委陳志民等人進行人事同意權審查，有立委提出，若foodpanda因為併購案未能通過，直接退出台灣市場，最終仍導致Uber Eats壟斷外送市場該如何因應？李鎂回應，將密切關注後續發展。

經濟委員會今針對公平會人事同意權進行審查，公平會主委李鎂及副主委陳志民等人尋求連任，詢答過程中，許多立委仍關注日前拒絕Uber Eats與foodpanda兩大外送平台合併案後續。

民進黨立委李坤城質詢時表示，指出公平會原先宣佈將延長審查外送平台結合案至明年3月底，為何最終卻在今年12月25日提前做出決議？

公平會主委李鎂回應，「當延則延，當決則決」，當事人於12月17日陳述意見，距離依法必須做出決議的時間僅剩2天，為避免委員會討論需業者再次補充資料，因此決定延長60個工作天至明年3月。

李鎂解釋，但是延長審查時間並不代表決議一定要拖到明年，因為當事人陳述後，委員會討論共識度非常高，因此當決則決。

李坤城追問委員共識度高是怎麼形成的？李鎂說明，七位委員在充分討論後，六位贊成，一位並非全然反對，但認為分析論述應更完整。

國民黨立委葉元之則聚焦於結合案對市場的影響。他提到，Uber Eats已在海外併購foodpanda，若此案未通過，foodpanda可能選擇退出台灣市場，導致Uber Eats壟斷外送市場，公平會是否已考量相關風險，並對此規畫因應之道？

李鎂回應指，若foodpanda退出市場，市場發展需進一步觀察，假設Uber Eats市場力擴大甚至達到獨占地位，現行《公平交易法》已針對獨占行為及濫用市場力限制競爭有明確規範，公平會將密切關注後續發展。

葉元之呼籲，應該超前部署，且未來審查類似案時，應要求外送平台關注偏鄉服務，避免市場過度集中。

此次經濟委員會審查過程不僅聚焦人事案，也透過討論外送平台結合案的決策過程，檢視公平會的專業與執法力道，公平會人事案的審查結果將於近日出爐，相關外送市場的發展也成為後續觀察重點。