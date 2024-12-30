立委黃國昌曝：全聯併大潤發被要求每年捐3億，違反不當聯結禁止原則

公平會於2022年7月通過全聯併購大潤發，民眾黨立委黃國昌今天在立院經濟、司法及法制兩委員會聯席會議審查時指接獲檢舉，當時審查時有委員要求全聯每年捐款3億元，贊助體育活動，違反行政不當聯結禁止原則。行政院提名續任公平會主委李鎂證實，當時確有委員提出建議，但與結合審查沒有必然關係。黃要李鎂、副主委提名人陳志民表態此舉是否適當？李鎂未表態，陳志民則說當時有提醒可能有違反不當聯結禁止原則，表態此舉確實不妥當。

立法院經濟、司法及法制兩委員會聯席會議今天審查行政院函送公平會委員四個提名人，包括李鎂續任委員並為主任委員、陳志民續任委員並為副主任委員、洪財隆續任委員，林慶堂為委員。

黃國昌質詢時指出接獲檢舉，公平會於2022年7月通過全聯併購大潤發，當時委員會四比三投票通過，但其中有委員要求全聯每年捐款3億元贊助體育活動，詢問是否確其事？是那個委員提出？

李鎂回答，確實有委員提出此建議，但她不適合說明是哪位委員提出。她強調，公平會審查決定是針對結合案是否禁止，是否捐款也有請結合事業表達意見，公平會意見處分最終要受社會大眾檢視。

黃國昌批評，公平會審查結合案，卻要求業者每年捐三億元，雖然對業者是九牛一毛，但開口要求業者捐款，是否構成不當聯結禁止原則？公平會如此決議適合嗎?「給妳機會表態，這會決定是否同意人事案」。但李鎂仍未明確表態，僅強調當事人的承諾確實可以做為附負擔的一部分。

黃國昌追問該位委員是否為李鎂、副主委陳志民？李鎂表示不是。

黃國昌再追問副主委提名人陳志民意見，陳志民表示，他當下有提醒委員注意不當聯結原則問題，但每個委員獨立行使職權。黃問，全聯是否至今每年都捐款3億元，陳志民表示，全聯確實都有捐款。

黃國昌批評公平會不應將此建議納入共同決定書，等於同意個別委員因為個人喜好與偏好要業者加碼捐款，要求陳志民明確表態此舉是否適合？陳志民表示，他個人認為此舉不是很妥當。