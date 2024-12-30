重編預算？財長莊翠雲：正在審議中、期望盡速審議完成

財政部長莊翠雲30日前往立法院財委會針對「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」進行專題報告。她表示，即便目前明年預算是針對現行財劃法編列，但中央政府總預算案正由大院審議中，另地方政府中僅餘2個市縣政府未完成預算審議，期大院盡速審議通過114年度總預算案，以利各項歲入籌措及施政順利執行。

至於是否重編預算，或是提出新財劃法修法版本？莊翠雲和認為，行政院正在盤點財劃法三讀後的後續因應，會在盤點完成後，配合辦理。她與行政院主計長陳淑姿也都表示，「沒有注意到」行政院發言人李慧芝當時有提到要重編預算。

莊翠雲指出，即將進入114年，各項施政必須往前推進，重編預算茲事體大，因此對立院三讀財劃法修正案後，後續相關的救濟評估、各種相關措施都還在進行中。陳淑姿也說，目前地方政府的財政條件和她過去在台南時不同，去年地方政府已有648億元的賸餘，這次立院通過的財劃法修法造成行政院很大的困難，影響各項重大建設。

莊翠雲報告時也提到，近年整體稅收執行情形優於預期，包括國稅及地方稅超過預算數部分，其中國稅徵起數超過預算數屬中央統籌分配稅款部分已全數分配地方政府；另稅課收入劃歸中央部分，已依預算法、公共債務法等規定優先用於減少舉債、增加債務還本或累積至歲計賸餘。鑑於稅收徵起情形受經濟景氣等外在因素影響，執行優於預期非屬常態，114年度中央稅收預算案數已較113年度預算數增加19.9％，執行結果將不再有大幅超過預算數情形。