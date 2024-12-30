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財劃法修正114年度總預算重編？主計長：沒有要重編

中央社／ 台北30日電
主計長陳淑姿。圖／聯合報系資料照片
主計長陳淑姿。圖／聯合報系資料照片

行政院發言人李慧芝日前說，財劃法修法沒有設定生效日期，總統一旦公布，3天內就會生效，明年度總預算可能需重編。行政院副秘書長李國興今天表示，李慧芝原意是針對未明定施行日期所產生的衝擊表達憂心，並不是要重編。行政院主計總處主計長陳淑姿強調，沒有要重編總預算案。

立法院財委會今天安排行政院、主計總處與財政部列席專題報告「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」。

會前媒體詢問行政院主計總處主計長陳淑姿，政府總預算有無要重編，她說，「沒有，待會會報告」。

國民黨立委林德福質詢表示，行政院發言人李慧芝日前說這次修法後，明年度總預算會受到嚴重衝擊，可能甚至需要重新編列，他詢問陳淑姿、財政部長莊翠雲，有無聽到李慧芝此段發言、是否與行政院不同調。

莊翠雲說，「我不是沒有聽到」，但李慧芝那天發言只是表達修法後，行政機關在施政上可能的窒礙難行之處；預算編列很重要、茲事體大，114年度本週就要開始，各項施政要往前推進。

李國興回應國民黨立委賴士葆質詢時表示，李慧芝原意是針對財劃法修法後未明定施行日期，所產生的嚴重衝擊表達憂心，「並不是要重編」；行政院尚未收到財劃法修正公文，收到後，會在憲政賦予的權益且合法的情況之下，提出相關救濟措施。

各級政府114年度預算的稅課收入，是依據現行財劃法編列，主計總處、財政部在專題報告中均表示，目前中央政府總預算案由立法院審議中，另地方政府中僅剩2個市縣政府未完成預算審議；希望立法院盡速審議通過114年度總預算案，以利各項歲入籌措及施政順利執行。

財劃法20日三讀修正通過後，中央對地方財源挹注增加釋出新台幣3753億餘元，對114年度總預算案扣除法律義務支出後，影響比例達28%。

國民黨 財劃法

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