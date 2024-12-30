聽新聞
0:00 / 0:00

520後第3位 經濟部次長連錦漳請辭獲准

聯合報／ 記者林海／台北報導

經濟部常務次長連錦漳日前傳出將退休的消息，經濟部昨天晚間證實，連錦漳請辭已經獲准，預計任職到明年二月底。經濟部表示，連錦漳仍戮力從公、為團隊努力，尊重連錦漳未來的生涯規畫。

經濟部近期人事異動頻傳，常務次長林全能在六月中申請退休獲准，遺缺由連錦漳接任，負責督導產業和技術發展、地熱能源和油電國營事業等業務。政務次長陳正祺日前申請退休獲准，將於明天離任，外傳經濟部貿易署長江文若將升任政次，江文若的遺缺則內定由貿易署副署長劉威廉升任。

至於連錦漳請辭後，將成為賴政府五二○就任後，經濟部第三位離開的次長，而接任人選則仍未明朗。

經濟部高層近期異動頻頻，不僅引發外界高度揣測，內部也議論不斷。

團隊 林全

延伸閱讀

9個月內第三位 經濟部次長連錦漳請辭獲准

常務次長連錦漳請辭獲准 經濟部證實：任職到2025年2月底

又有人事異動？傳次長連錦漳遞辭呈 經部：無法評論假設性問題

經濟部政次陳正祺請辭獲准、原因曝光 接任人選待定

相關新聞

2030減碳目標調高 仍跟不上國際

二○三○減碳目標，恐看不到三字頭。環境部今天公布最新減碳目標，據悉，將落在百分之廿五至廿七之間，僅比現在的百分之廿三至廿...

醫院、大學 明年起納碳盤查

環境部今天將預告第三波強制碳盤查名單，不僅確定會下修碳排門檻至五千公噸、擴大納入製造業，同時也會將高用電的百貨業、量販業...

520後第3位 經濟部次長連錦漳請辭獲准

經濟部常務次長連錦漳日前傳出將退休的消息，經濟部昨天晚間證實，連錦漳請辭已經獲准，預計任職到明年二月底。經濟部表示，連錦...

台塑化汽柴油價格 30日起不調整

台塑石化宣布，自12月30日凌晨1時起，汽油和柴油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定

全台首座火山開發案 侯友宜按讚四磺子坪地熱發電廠

市長侯友宜29日率市府團隊前往全台首座火山型地熱開發案「金山區四磺子坪地熱發電廠」視察新北地熱能源成果，並表示新山區位於...

明公布2030年溫室氣體管制目標 彭啓明：拭目以待

因應2050淨零碳排， 環境部依「氣候變遷因應法」規定訂定每5年一期的階段管制目標，第三階段（2026年至2030年）管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。