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520後第3位 經濟部次長連錦漳請辭獲准
經濟部常務次長連錦漳日前傳出將退休的消息，經濟部昨天晚間證實，連錦漳請辭已經獲准，預計任職到明年二月底。經濟部表示，連錦漳仍戮力從公、為團隊努力，尊重連錦漳未來的生涯規畫。
經濟部近期人事異動頻傳，常務次長林全能在六月中申請退休獲准，遺缺由連錦漳接任，負責督導產業和技術發展、地熱能源和油電國營事業等業務。政務次長陳正祺日前申請退休獲准，將於明天離任，外傳經濟部貿易署長江文若將升任政次，江文若的遺缺則內定由貿易署副署長劉威廉升任。
至於連錦漳請辭後，將成為賴政府五二○就任後，經濟部第三位離開的次長，而接任人選則仍未明朗。
經濟部高層近期異動頻頻，不僅引發外界高度揣測，內部也議論不斷。
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