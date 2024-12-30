2030減碳目標調高 仍跟不上國際

二○三○減碳目標，恐看不到三字頭。環境部今天公布最新減碳目標，據悉，將落在百分之廿五至廿七之間，僅比現在的百分之廿三至廿五成長約兩個百分點。二○三二、二○三五減碳目標尚未定案，留待總統府國家氣候變遷對策委員會討論。

儘管政府調高減碳目標，但仍不及國際間其他主要國家。例如日本原訂二○三○年較二○一三年減少百分之四十六，並努力減少至百分之五十，近期更提出增強版國家自定貢獻（NDC）三點○，期盼於二○三五年減排百分之六十、二○四○年減百分之七十三；南韓的NDC也喊出二○三○年較二○一八年減少百分之四十；歐盟則訂出二○三○年要減少百分之五十五、英國則是減少百分之六十八以上。

國發會先前公布二○五○淨零路徑，我國二○三○年的自主減碳目標為百分之廿四加減一，但在日前召開的國家氣候變遷委員會上，有委員提出我國的減碳目標應更積極；此外，氣候變遷因應法規定，環境部必須在今年提出第三階段（二○二六年至二○三○年）溫室氣體管制目標，行政院近期正積極與各部會盤點減碳計畫，透過公部門帶領，由上而下的領導聚焦，期盼能夠更加務實的擬定出我國的減碳目標。

環境部長彭啓明昨天說，第三階段管制目標一定會高於百分之廿四，大家可以拭目以待。據了解，目前二○三○年減碳目標已經出爐，有機會提高至百分之廿五至廿七。

至於減碳目標要如何達成，氣候變遷委員會揭露的會議紀錄顯示，內政部盤點在建築淨零轉型部分，希望每年達成減碳一三○點六六八萬公噸二氧化碳當量；經濟部則表示將透過已開發線上簡易型碳盤查工具，輔導中小企業計算碳排放量，並將與環境部、金管會合作，引導民間資金與能量，持續投入節能商業運作模式。

運輸減碳上，交通部說，已請台電協助台鐵進行深度節能，鼓勵汰換柴油市區公車、老舊計程車、老舊機車、柴油大型車，以及台鐵老舊車輛等，並鼓勵國籍航空公司使用永續航空燃油等做法。