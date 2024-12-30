聽新聞
0:00 / 0:00

2030減碳目標調高 仍跟不上國際

聯合報／ 記者余弦妙邱琮皓李柏澔／台北報導
環境部今天公布二○二六年至二○三○年的減碳目標，據了解，將落在百分之廿五至廿七之間。圖為台電台中火力發電廠。本報資料照片
環境部今天公布二○二六年至二○三○年的減碳目標，據了解，將落在百分之廿五至廿七之間。圖為台電台中火力發電廠。本報資料照片

二○三○減碳目標，恐看不到三字頭。環境部今天公布最新減碳目標，據悉，將落在百分之廿五至廿七之間，僅比現在的百分之廿三至廿五成長約兩個百分點。二○三二、二○三五減碳目標尚未定案，留待總統府國家氣候變遷對策委員會討論。

儘管政府調高減碳目標，但仍不及國際間其他主要國家。例如日本原訂二○三○年較二○一三年減少百分之四十六，並努力減少至百分之五十，近期更提出增強版國家自定貢獻（NDC）三點○，期盼於二○三五年減排百分之六十、二○四○年減百分之七十三；南韓的NDC也喊出二○三○年較二○一八年減少百分之四十；歐盟則訂出二○三○年要減少百分之五十五、英國則是減少百分之六十八以上。

國發會先前公布二○五○淨零路徑，我國二○三○年的自主減碳目標為百分之廿四加減一，但在日前召開的國家氣候變遷委員會上，有委員提出我國的減碳目標應更積極；此外，氣候變遷因應法規定，環境部必須在今年提出第三階段（二○二六年至二○三○年）溫室氣體管制目標，行政院近期正積極與各部會盤點減碳計畫，透過公部門帶領，由上而下的領導聚焦，期盼能夠更加務實的擬定出我國的減碳目標。

環境部長彭啓明昨天說，第三階段管制目標一定會高於百分之廿四，大家可以拭目以待。據了解，目前二○三○年減碳目標已經出爐，有機會提高至百分之廿五至廿七。

至於減碳目標要如何達成，氣候變遷委員會揭露的會議紀錄顯示，內政部盤點在建築淨零轉型部分，希望每年達成減碳一三○點六六八萬公噸二氧化碳當量；經濟部則表示將透過已開發線上簡易型碳盤查工具，輔導中小企業計算碳排放量，並將與環境部、金管會合作，引導民間資金與能量，持續投入節能商業運作模式。

運輸減碳上，交通部說，已請台電協助台鐵進行深度節能，鼓勵汰換柴油市區公車、老舊計程車、老舊機車、柴油大型車，以及台鐵老舊車輛等，並鼓勵國籍航空公司使用永續航空燃油等做法。

氣候變遷 減碳 環境部

延伸閱讀

高市系列專案推多元節能 預估年省電500萬度

明公布2030年溫室氣體管制目標 彭啓明：拭目以待

中油平穩雙機制明日起汽、柴油價格皆不予調整

中油：明日起 汽、柴油價格不調整

相關新聞

2030減碳目標調高 仍跟不上國際

二○三○減碳目標，恐看不到三字頭。環境部今天公布最新減碳目標，據悉，將落在百分之廿五至廿七之間，僅比現在的百分之廿三至廿...

醫院、大學 明年起納碳盤查

環境部今天將預告第三波強制碳盤查名單，不僅確定會下修碳排門檻至五千公噸、擴大納入製造業，同時也會將高用電的百貨業、量販業...

520後第3位 經濟部次長連錦漳請辭獲准

經濟部常務次長連錦漳日前傳出將退休的消息，經濟部昨天晚間證實，連錦漳請辭已經獲准，預計任職到明年二月底。經濟部表示，連錦...

台塑化汽柴油價格 30日起不調整

台塑石化宣布，自12月30日凌晨1時起，汽油和柴油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定

全台首座火山開發案 侯友宜按讚四磺子坪地熱發電廠

市長侯友宜29日率市府團隊前往全台首座火山型地熱開發案「金山區四磺子坪地熱發電廠」視察新北地熱能源成果，並表示新山區位於...

明公布2030年溫室氣體管制目標 彭啓明：拭目以待

因應2050淨零碳排， 環境部依「氣候變遷因應法」規定訂定每5年一期的階段管制目標，第三階段（2026年至2030年）管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。