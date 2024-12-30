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醫院、大學 明年起納碳盤查

聯合報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部今天將預告第三波強制碳盤查名單，不僅確定會下修碳排門檻至五千公噸、擴大納入製造業，同時也會將高用電的百貨業、量販業、倉儲業、電信業、交通（軌道）業、大型醫院、大專院校等納入，最快將於明年展開首度申報，但不會查驗、也暫時不需繳納碳費。

環境部今舉行「我國二○三○減碳新目標暨擴大碳盤查登錄預告」記者會。環境部過去分別於二○一七、二○二三年二度修正應辦理碳盤查對象，目前針對能源密集與主要耗能之排碳大戶，共計有三○二家公司（五五三廠）年排放量達每年二點五萬公噸二氧化碳當量的製造業為主。

依照目前以二點五萬公噸為門檻，僅涵蓋全台碳排放百分之五十四，包括監察院、專家學者、環保團體都認為應該要繼續擴大。環境部經過逾半年的著手修正，今將預告第三批應辦理盤查登錄溫室氣體排放量對象，以高用電的百貨業、量販業、倉儲業、電信業、交通（軌道）業、大型醫院、大專院校為新納入的對象。

製造業的排放量門檻擬下修至五千公噸，且配合製造業將擴及中型廠商，方便業者計算與盤查，申報基準將改以「燃料使用情況」，也就是將燃煤、燃油等燃料使用情況換算排放量約為五千公噸時，就有機會成為新的盤查對象，但預告條文的文字會以煤炭、燃油使用量為門檻，方便業者進行申報。

環境部官員解釋，過去業者已經相當熟悉空汙法排放量的申報，為了讓業者可以更具體掌握是否符合申報標準，也讓未來的查驗更為簡便，這次也會參考業者意見，比照空汙法的「排放量達一定規模者」，預告將會以燃料的換算單位為主。

官員說，相關盤查與申報細節已經與經濟部、公協會討論，產業界也了解目前就是先行盤查、申報，並不會馬上要繳交碳費。至於何時才會開始進行申報，官員透露，必須要等法制作業完成後才會開始展開，後續也有系列輔導座談，因為已經調整成燃料使用情況作為申報門檻，希望最快八月就可以和現行申報對象一同進行申報。

環境部 門檻 電信業

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