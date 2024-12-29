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經濟部常務次長連錦漳請辭獲准 預計明年3月退休

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

繼政務次長陳正祺近日請辭獲准後，經濟部今（29）晚證實，經濟部常務次長連錦漳請辭已經獲准，預計任職到明年2月底、3月退休

主管產業和能源的經濟部常務次長連錦漳上任不到一年，申請明年3月退休，據了解高層是考量他健康因素，最後准辭。經濟部政次和常次短期內一前一後退休，相當罕見。

至於出缺一政次、一常次的接任人選，若按輩分，水利署長賴建信升任政務次長呼聲高，很可能主管能源、產業及國營事業；另，經濟部需要一位主管國際貿易次長，外界點名國際貿易署長江文若有機會升任。

52年次的連錦漳，在工業界及風電圈，都很受業界肯定，勇於任事、敬業且積極協助產業解決問題，遇事不推拖。連錦漳甫獲行政院頒發模範公務人員獎，意外閃辭，頗令外界震驚。

經濟部 退休 風電

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