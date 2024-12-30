低軌衛星地面設備產值衝高 經部兩策略協助台廠布局全球

經濟部協助台廠布局全球低軌衛星市場，至今已有46家國產元件、次系統打入國際前二大Space X、Eutelsat OneWeb低軌衛星供應鏈，帶動我地面通訊設備產值成長。經濟部推估，今年我低軌衛星地面設備產值有望衝到966億元新高、50家打進國際供應鏈。

經濟部產業發展署自2021年起推動太空產業發展，當時低軌地面通訊產值約386億元。近年我已有46家國產元件、次系統打入國際前二大低軌衛星供應鏈；截至今年9月底，產值成長到829億元，經濟部力拚至今年底，產值進一步達966億元、50家台廠能夠打入國際供應鏈。目前初估，應可望達陣。

全球低軌衛星商機持續成長，我國通訊業者趁勢跨足到衛星地面通訊設備，並已打入低軌衛星國際供應鏈；至於低軌衛星本體零組件及元件，台灣則還在摸索中。

低軌衛星地面通訊設備產業發展策略 圖／經濟日報提供

經濟部協助台廠布局全球低軌衛星市場主要採取兩大策略。第一招是自2021年推出主題式低軌衛星地面通訊設備開發補助計畫，鼓勵我業者籌組團隊，投入低軌衛星終端設備關鍵技術開發，優先開發家用、車用、海事、航空器等衛星終端設備，包括創未來、鐳洋、耀登、芳興、稜研、 昇達科等已有具體研發成果，以提高在供應鏈中附加價值。

第二招是產發署自2022年開始已連續三年帶領台廠參與全球規模最大的衛星展會SATELLITE，每年都有數十家台廠參與，並整合以「Taiwan Space台灣形象館」展出我自主開發、應用於陸海空載具衛星通訊關鍵元件、次系統及整機終端設備；同時當場舉行多場商務交流，爭取國際知名廠商洽商。

產發署表示，近年來透過此模式媒合商機，已促成國際高中低軌衛星商，如Intelsat、Mangata、Viasat、SES、Eutelsat OneWeb、Telesat等歐美知名衛星通訊商，與台廠合作。

產發署表示，我國電子、資通訊產業長期以來為全球供應鏈重要一環，尤其在半導體、電子零組件等領域具有不可或缺地位。其中我國已發展完整的46家電子零組件產業（材料元件、PCB、天線元件、纜線、電源供應器等），在目前國際衛星通訊服務朝結合高、中、低多軌道衛星整合服務發展下，也遍及其他國際衛星、陸地電信營運商、設備商客戶，以確保全球多元布局。