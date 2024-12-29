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9個月內第三位 經濟部次長連錦漳請辭獲准
經濟部常務次長連錦漳日前傳出將於明年3月退休，經濟部今則證實，連錦漳請辭已經獲准，預計任職到明年2月底。
經濟部近期人事異動頻傳，原常務次長林全能在6月中退休，連錦漳才剛接棒不久，政務次長陳正祺日前也申請退休獲准，將於12月31日離任，此次連錦漳再辭，也將成為9個月內經濟部第三位離開的次長，而接任人選則仍未明朗。
經濟部今天表示，連錦漳仍戮力從公、為團隊努力，尊重連錦漳未來的生涯規劃。
連錦漳從經濟部基層做起，歷任經濟部工業局組長、主任秘書、副局長，以及行政院科技會報辦公室參事兼任副執行秘書、經濟部標準檢驗局局長、工業局局長職務，並因應經濟部2023年9月26日組織調整，擔任產業發展署署長。連錦漳今年6月升任常務次長，主管產業和技術發展、地熱能源和油電國營事業等經濟部重要業務。
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