2030減碳目標難見3字頭 環境部今公布最新盤點情況

環境部今（30）日將說明台灣2030年減碳新目標，據悉，將從現行23%至25%調高至25%至27%間，調升約2個百分點，減碳目標要看到「3」字頭有難度。環境部長彭啓明昨日表示，目標一定會高於24%，各界可拭目以待。

淨零減碳成為全球趨勢，為達成2050淨零目標，總統府今年10月召開氣候變遷委員會時，就已宣告要提出更積極的減碳目標，包括2030年、2032年、2035年等。

據了解，2030年目標日前已經定案，並已向賴清德總統報告，是以務實、理性的態度檢討所訂出的全新目標，知情人士透露，2030年減碳目標要一舉提高到3字頭有難度，最終可能落在25%至27%間，至於2032、2035年目標則會更具企圖心，將在明年元月召開氣候變遷委員會時討論。

國家減碳目標調整重點 圖／經濟日報提供

這已是我國近年第二次調升2030年減碳目標。最早我國對於2030年訂下較基準年減碳20%的目標，2022年在國發會主導下訂出淨零路徑，上修2030年目標至24±1％（即23%至25%），今年在氣候變遷委員會討論後，賴總統裁示訂出更積極目標。

行政院要求各部會盤點減碳計畫，希望更務實擬定2030年減碳目標，經過兩個月協商與溝通，已初步拍板，據了解，目標將提高至25%至27%，甚至有機會到28%。

環保團體曾期待，我國2030年減碳目標能達至少30%以上，地方政府各自提出的減碳目標也有不少在2030年減排超過30%。然而知情人士表示，經過跨部會務實盤點，要看到3字頭確實不容易。

觀察目前減碳成果，據2024年國家溫室氣體排放清冊，台灣2022年淨排放量年減4.07%，較基準年2005年則減少1.77%，雖回到碳排降低的軌道，但距離2025年較基準年減碳10%、現行2030年較基準年減碳23%至25%的目標，仍有一段距離。

彭啓明昨日表示，第三階段管制目標（2026年至2030年）一定會高於24％，大家可以拭目以待，並未透露具體調幅。

政府提升國家減碳目標，主要將從各部會所推動的淨零旗艦計畫著手。例如，內政部推動建築淨零轉型，包括補助公有跟既有建築能效改善、推動新建築取得綠建築標章等；也與經濟部研訂新建物強制設太陽光電規定。

另外經濟部則表示，將透過已開發線上簡易型碳盤查工具，輔導中小企業計算碳排放量，並籌組專家輔導團，協助企業落實節能減碳，並引導民間資金與能量投入節能商業運作模式，鼓勵落實節能。

交通部則持續提升公共運輸量能，鼓勵汰換柴油車，並鼓勵國籍航空公司使用永續航空燃油等做法，已達減碳目標。