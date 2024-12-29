全台首座火山開發案 侯友宜按讚四磺子坪地熱發電廠

市長侯友宜29日率市府團隊前往全台首座火山型地熱開發案「金山區四磺子坪地熱發電廠」視察新北地熱能源成果，並表示新山區位於大屯山群，是全國地熱潛力最高的區域，而地熱發電為市府重要再生能源推動政策，新北市將持續推動永續能源，實踐2050淨零碳排目標。

新北市長侯友宜表示，全球溫室氣體效應、加速氣候變遷惡化，為達2050淨零碳排目標，城市能源轉型絕對是世界重要潮流之一，新北市致力於推動節能減碳與再生能源發展，成果深受中央及民間肯定。

侯友宜指出，地熱扮演永續能源的關鍵角色，其發電可達24小時全年無休的運轉，具有穩定發電的特質，被視為重要的再生能源之一，而大屯火山區下方具有高溫地熱儲集層構造，是地熱潛力最高的區域，佔全國淺層地熱資源約7成，因此成為開發地熱的首選示範區，期望新北市地熱發電發展為全國第一。

經發局局長盛筱蓉進一步說明，我國自1966年起積極投入資源在大屯火山進行地熱探勘調查，但因火山地熱資源極酸，易使管線腐蝕，且受限早期工法及材料限制，始終無法成功開發地熱能發電設備。但隨著科技進步，廠商近年投入更多資源引進國際最新工法，採用乾蒸氣冷式發電機組，成功克服管線腐蝕問題，突破大屯火山地熱開發困境，並於112年10月先行完成「金山區四磺子坪地熱發電廠」，實為全台開發火山地熱能源重要的里程碑，也成為日後各電廠商開發再生能源參考之標竿。

經發局補充，「金山區四磺子坪地熱發電廠」為全台第一座火山型地熱開發案，設置容量為1.2 MW，年發電量達640萬度電，供應1,500戶4口家庭全年用電，已於112年10月份正式營運進行商轉，開發廠商為結元能源開發股份有限公司，此外，結元公司在金山及萬里的地熱開發計畫為全國最大的地熱開發計畫，後續尚有其他3個電廠開發進行中，預計可再完成裝置容量為28.4MW，年發電量達1億8,000萬度電，新北市將持續積極協助有意投入地熱發展的廠商，期能帶動新北市再生能源產業發展，持續強化新北企業的國際競爭力，共同喚起全民對於永續發展的重視。